【先着100名・無料ご招待】12/4「中国のロボット/ヒューマノイド産業の最前線 深圳から見る最新トレンドと実状」

＜ゲスト講師＞

ワイズイノベーション株式会社 代表取締役

吉川國際貿易諮詢有限公司 董事長

吉川真人 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

本セミナーでは、深圳在住で中国を中心にビジネス展開している吉川真人氏をお招きして、中国におけるロボット普及の実態や消費者の受容、報道やSNSの反応、政策的な支援環境、そしてAIとの融合による新しい潮流について実際の「肌感」を聞きます。中国の工場での各種ロボットの導入状況や、物流・配送分野における自動化、ホテルや飲食店での接客ロボットの広がり、さらにはヒューマノイド開発の最前線や、ビジネスパーソンや消費者の受け止めまで、ビジネスパーソン向けに幅広くカバーします。また、日本との違いや協業の可能性にも触れ、未来の社会像を展望します。中国ロボット産業の“今”を知る貴重な機会です。

講演の後、ロボスタ編集長・神崎洋治とのインタビュー対談に加え、視聴者からのQ&Aセッション（Slidoを使用）を予定しています(技術に関するレクチャーはなく、技術に関するご質問にはお応えできません。予めご了承ください)。

1. 中国ロボット市場の全体像と政府による支援政策

国際イベントや展示会に見る中国のロボット戦略

2. 工場や周辺領域における自動化ロボットやヒューマノイドなどの実際

3. 物流・配送ロボットの社会実装や実証実験の実際、日本との法律や制度の違い

4. サービス業におけるロボット導入と消費者の受容性

5. ヒューマノイド開発の最新動向と実証実験事例

6. SNSや報道で注目されるロボットメーカー（例：Unitree）

7. 一般消費者向けロボット市場の現状と人気のカテゴリー

8. ロボット×生成AIの新しい応用と社会的インパクト

9. 5年後の社会：現地で感じる未来のロボット社会

10.質疑応答 (技術的な内容にはお答えできません/市場やマーケ向け内容でご質問をお願いします)

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プロフィール

吉川真人 氏

ワイズイノベーション株式会社 代表取締役

吉川國際貿易諮詢有限公司 董事長

京都出身。同志社大学卒業。中国・深圳在住8年目。GMO AIR顧問。TBS「THE TIME,」元中国担当特派員、講談社「現代ビジネス」ライター。

2019年に深圳へ移住し、現地に根差したハードウェア開発・販売・OEM支援など多角的なビジネスを展開。

日本と中国を往復する立場として、机上の議論ではなく、現場で得た“肌感”と“使い手目線”で中国テック情報を届ける使命感を持っている。

ロボット企業含めた深セン視察やアテンド実績も豊富で企業向けのテック体験プログラムを多数企画。

X（旧Twitter）フォロワー3.8万人。noteやメルマガにて中国ビジネス・テック事情を毎日発信中。

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

