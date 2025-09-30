ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ジャガー・ランドローバー、サイバー攻撃受けたシステムが一部復旧…部品供給を再開

ジャガー・ランドローバー（JLR）のロゴ
  • ジャガー・ランドローバー（JLR）のロゴ

ジャガー・ランドローバー（JLR）は9月29日、サイバー攻撃を受けた後の段階的な事業復旧を開始したと発表した。

同社は従業員、サプライヤー、小売パートナーに対し、デジタルシステムの一部が稼働を再開したことを通知した。復旧プログラムの基盤作業が本格的に進行中だという。

具体的な復旧状況として、請求処理のIT処理能力を大幅に増強し、サプライヤーへの支払い滞留分の解消を急いでいる。また、英国および世界各地の小売パートナー向け部品配送センターに供給するグローバル部品物流センターが完全稼働に復帰した。

これにより小売パートナーは顧客車両のサービス継続が可能となり、顧客の移動手段を確保できるようになった。

車両卸売処理に使用する金融システムもオンライン復旧し、顧客向けの車両販売・登録がより迅速に行えるようになり、重要なキャッシュフローの改善につながっている。

同社の専門チームは、サイバーセキュリティ専門家、英国政府のNCSC（国家サイバーセキュリティセンター）、法執行機関と連携し、安全で確実な方法での再開を確保するため24時間体制で作業を続けている。

JLRは顧客、サプライヤー、従業員、小売業者への支援に引き続き注力し、関係者全員にとって困難な時期であることを十分認識しているとして、継続的な支援と忍耐に感謝の意を表した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JLR（ジャガー・ランドローバー）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES