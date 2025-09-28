ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新車でも中古車でもない“第3の選択肢”　ガリバー発の新ブランド「リメイクカーズ」誕生

リメイクカーズ水戸内原店（イメージ）
  • リメイクカーズ水戸内原店（イメージ）
  • リメイクカーズ仙台上杉店（イメージ）
  • 「リメイクカーズ」サービス概要
  • リメイク車両販売専門店「リメイクカーズ」

中古車の販売・買取事業を展開するIDOMは9月26日、リメイク車両の販売に特化した新ブランド「リメイクカーズ」を立ち上げると発表した。新車でも中古車でもない“リメイクカー”を提案し、個性を重視するユーザーに新たな選択肢を提供する。

【画像全4枚】

10月には、茨城県水戸市のイオンモール水戸内原に「リメイクカーズ水戸内原店」を、宮城県仙台市のイオンモール仙台上杉に「リメイクカーズ仙台上杉店」を順次オープンする。開業日は水戸内原店が10月1日、仙台上杉店が10月8日の予定だ。

●新車でも中古車でもない「第3の選択肢」

近年、リノベーションやDIY文化の広がりにより、「自分らしいものを長く使いたい」という価値観が浸透している。中古車市場でも、ボディカラーや内装といった細部まで自分好みに仕上げたいというニーズが高まっているが、流通やコスト面から難しいケースが多かった。

IDOMは、長年の自動車流通のノウハウを活かし、「もっと自由でパーソナルなクルマ選び」を可能にする新たな事業として「リメイクカーズ」を立ち上げた。ユーザーの好みに合わせた“リメイクカー”を提供し、「ちょっと自慢したくなる一台」を共に創り上げることをめざす。

●えらべる・あんしん・おてがるに

「リメイクカーズ」は、「えらべる、あんしん、おてがるに。」をコンセプトに、ボディカラーや内装のリメイクを提案する。ベース車両は、ガリバーブランドが保有する在庫や全国のオークション会場から選択可能だ。

費用はパッケージ化されており、「レトロ」「アウトドア」をテーマにしたプランを用意。カラーコードやシートカバーのサンプルを店頭で確認できるほか、希望に応じてカラーイメージも作成する。オプションパーツも充実しており、ユーザーのこだわりを反映した特別な一台の提供が期待できる。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

IDOM（ガリバー）

中古車

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES