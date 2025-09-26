ホンダアクセス、白と黄色を切り替え可能な「LEDフォグライト バイカラー」発売

ホンダアクセスは、一部のホンダ車用純正アクセサリーとして、ホワイトとイエローの点灯色を切り替えることができる「LEDフォグライト バイカラー」を設定し、全国のホンダカーズで発売した。

【画像全3枚】

これまでホンダ車専用の純正アクセサリーとして、「LEDフォグライト クリア」と「LEDフォグライト イエロー」の2タイプを設定してきたが、新商品の「LEDフォグライト バイカラー」は1つの灯体でホワイトとイエローの点灯色を走行シーンに応じて切り替え可能なアイテムだ。

ホワイトの点灯色がもたらすヘッドライトとのスタイリッシュなマッチングと、イエローの点灯色がもたらす降雪や濃霧走行時における視認性の高さを両立している。アウターレンズ色はクリア、インナーレンズ周辺のベゼル部はブラックタイプを採用しているため、エクステリアデザインを損なうことなく装着することができる。

適用するホンダ車においては、新車購入時の装着のみならず、すでに所有されているホンダ車や中古車としてホンダ車を購入する際に装着することも可能。すでに純正アクセサリーの「LEDフォグライト クリア」および「LEDフォグライト イエロー」を装着しているホンダ車の場合、「LEDフォグライト バイカラー」の灯体交換のみで、装着用のアタッチメントやガーニッシュ類を継続して使用することができるため、導入コストを抑えながら機能のアップデートができる。

対応車種は『N-BOX』（2023年10月～）、『N-BOX JOY』（2024年9月～）、『フィットRS』（2022年10月～）、『フリード AIR』（2024年6月～）、『シビック』（2024年9月～）、『ZR-V』（2023年4月～）となっている。

メーカー希望小売価格は4万9500円で、別途取付工賃が必要となる。