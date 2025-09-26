ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダアクセス、白と黄色を切り替え可能な「LEDフォグライト バイカラー」発売

LEDフォグライト バイカラー
  • LEDフォグライト バイカラー
  • LEDフォグライト バイカラー
  • LEDフォグライト バイカラー

ホンダアクセスは、一部のホンダ車用純正アクセサリーとして、ホワイトとイエローの点灯色を切り替えることができる「LEDフォグライト バイカラー」を設定し、全国のホンダカーズで発売した。

【画像全3枚】

これまでホンダ車専用の純正アクセサリーとして、「LEDフォグライト クリア」と「LEDフォグライト イエロー」の2タイプを設定してきたが、新商品の「LEDフォグライト バイカラー」は1つの灯体でホワイトとイエローの点灯色を走行シーンに応じて切り替え可能なアイテムだ。

ホワイトの点灯色がもたらすヘッドライトとのスタイリッシュなマッチングと、イエローの点灯色がもたらす降雪や濃霧走行時における視認性の高さを両立している。アウターレンズ色はクリア、インナーレンズ周辺のベゼル部はブラックタイプを採用しているため、エクステリアデザインを損なうことなく装着することができる。

適用するホンダ車においては、新車購入時の装着のみならず、すでに所有されているホンダ車や中古車としてホンダ車を購入する際に装着することも可能。すでに純正アクセサリーの「LEDフォグライト クリア」および「LEDフォグライト イエロー」を装着しているホンダ車の場合、「LEDフォグライト バイカラー」の灯体交換のみで、装着用のアタッチメントやガーニッシュ類を継続して使用することができるため、導入コストを抑えながら機能のアップデートができる。

対応車種は『N-BOX』（2023年10月～）、『N-BOX JOY』（2024年9月～）、『フィットRS』（2022年10月～）、『フリード AIR』（2024年6月～）、『シビック』（2024年9月～）、『ZR-V』（2023年4月～）となっている。

メーカー希望小売価格は4万9500円で、別途取付工賃が必要となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

ホンダ（本田技研工業）

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES