横浜ゴム「ADVAN」タイヤ装着の日産Z、GT500クラスで今季初勝利…SUPER GT第6戦

GT500クラスで優勝した「リアライズコーポレーション ADVAN Z」
  • GT500クラスで優勝した「リアライズコーポレーション ADVAN Z」
  • GT300クラスで2位の「リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R」
  • GT300クラスで3位の「seven × seven PORSCHE GT3R」
  • 優勝トロフィーを掲げる松田次生選手（中央左）と名取鉄平選手

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」装着車が9月20～21日にスポーツランドSUGO（宮城県）で開催された「2025 AUTOBACS SUPER GT」第6戦のGT500クラスで優勝した。

【画像】SUPER GT第6戦を戦ったADVAN装着車両

ADVAN装着車はGT500クラスで今シーズン初勝利を飾り、ADVANはその高い性能で勝利を支えた。

優勝したのはKONDO RACINGの「リアライズコーポレーション ADVAN Z（24号車／松田次生選手／名取鉄平選手）」である。予選5位からのスタートとなった決勝は、ファーストスティントを務めた松田選手がハイスピードな追い上げで24周目に一時トップに浮上し、その後もライバルチームと激しいバトルを演じた。

名取選手に交代した後の49周目に複数台が絡むクラッシュが発生しレースは一時中断。30分レースとして再開された時点で3位だった名取選手は早々に2位に浮上すると、徐々にトップとの差を縮めた。残り約1分、テール・トゥ・ノーズで突入したファイナルラップで最後の勝負を仕掛け、見事なオーバーテイクで激戦を制し、KONDO RACINGとして9年ぶりの優勝を劇的な逆転勝利で飾った。

この勝利により、松田選手は自身の持つGT500クラス最多勝記録（全日本GT選手権とSUPER GTの合算）を25勝とし、名取選手は同クラス初勝利となった。

GT300クラスでは、同じくKONDO RACINGの「リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R（56号車／ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手／平手晃平選手）」が2位、「seven × seven PORSCHE GT3R（666号車／近藤翼選手／ハリー・キング選手）」が3位を獲得した。

《森脇稔》

