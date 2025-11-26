ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

横浜ゴム「ADVAN」、北米ポルシェレース3シリーズへのタイヤ供給を継続…2026年シーズンも

米国で開催されるポルシェワンメイクレース3シリーズに2026年シーズンもADVANレーシングタイヤをワンメイク供給
  • 米国で開催されるポルシェワンメイクレース3シリーズに2026年シーズンもADVANレーシングタイヤをワンメイク供給

横浜ゴムは11月26日、米国タイヤ販売会社のヨコハマタイヤコーポレーションが、米国で開催されるポルシェワンメイクレース3シリーズに2026年シーズンもADVANレーシングタイヤをワンメイク供給すると発表した。

対象となるのは「Porsche Sprint Challenge North America by Yokohama」「Porsche Sprint Challenge USA West by Yokohama」「Porsche Endurance Challenge North America」の3シリーズ。いずれもUSAC公認のプレミア・ワンメイクレースシリーズで、ポルシェモータースポーツピラミッドのステップアップレースとして開催される。

レース仕様の『911 GT3 Cup』と『ケイマン GT4 RS Clubsport』で競われ、2026年はNorth Americaが年間14レース、USA Westが12レース、Endurance Challengeが4レースを予定している。

横浜ゴムのタイヤ供給はNorth AmericaとUSA Westが6年連続、Endurance Challengeが3年連続となる。引き続き「ADVAN A005(ドライ用)」と「ADVAN A006(ウェット用)」を供給し、北米を代表するワンメイクレースシリーズを足元からサポートする。

横浜ゴムは中期経営計画「Yokohama Transformation 2026(YX2026)」において高付加価値品比率の最大化を掲げ、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」の拡販に取り組んでいる。プレミアムスポーツカーによるワンメイクレースのサポートを通じて、北米市場でのADVANのブランド力強化と認知度向上を図る。

北米ではポルシェワンメイクレース以外に、2025年から初開催したエントリーレース「Mustang Cup」にもADVANレーシングタイヤをワンメイク供給している。

《森脇稔》

