7社局のバスとキャラクターが集結！「バスまつり2025 in大井競馬場」開催　9月27日

東京都交通局は9月27日に、バスの日（9月20日）にちなんだ恒例イベント「バスまつり2025」を開催する。会場は品川区の大井競馬場ウマイルスクエアで、入場は無料。今回は6年ぶりに協賛各社が参加し、都営バスを含む計7社局の車両とマスコットキャラクターが集結する。

【画像全18枚】

展示車両には、都営バスのノンステップバスや燃料電池バス、さらに話題のフルフラットバスがラインナップ。加えて、小田急バス、関東バス、京浜急行バス、西武バス、東急バス、はとバスの各社が自慢の車両を持ち込み、見ごたえのある顔ぶれとなる。運転席乗車体験や撮影会も実施され、これらの参加には当日配布の整理券が必要だ。

ファン注目のマスコットキャラクターは、都営バス「みんくる」、小田急バス「きゅんた」、関東バス「かんにゃん。」、西武バス「エンジェ」、東急バス「ノッテちゃん」、はとバス公式「しゃぽぽ」の計6キャラクターがステージイベントやフォトスポットで登場。普段は揃う機会の少ないキャラクターが共演する。

そのほか、ダイヤ引き体験講習やスタンプラリー、さらには実使用されたバス部品の販売、車両シート生地を再利用した都バス整備工場オリジナルグッズ販売など、コレクター心をくすぐる企画もある。スタンプをすべて集めると、限定カプセルトイ（アクリルキーホルダー全7種からどれか1種）が手に入る。

アクセス面では、品川駅港南口と会場を結ぶ臨時直行バス「まつり系統」が当日限定で運行される。運賃は210円、所要時間は約15分、約5分間隔。もちろん定期のバス路線である都バス品93系統（大井競馬場前、京急バスとは場所が異なる）、京急バス森22系統（大井競馬場前、都バスとは場所が異なる）、東京モノレール（大井競馬場前駅）、京浜急行（立会川駅）も使える。

1987年に制定された「バスの日」は、1903年9月20日に京都市で日本初のバスが運行を開始したことを記念するもの。