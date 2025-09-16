ステランティスが海洋分野に進出、新型双胴船を発表…カンヌヨットフェスティバル2025

ステランティスは、カンヌ・ヨット・フェスティバルにおいて、新型ヨット「ウィンデロ62」と「ウィンデロ58」を初公開した。

ステランティスのデザイン部門が、ウィンデロおよび海洋建築家のバロー・ノイマンと協力。自動車業界の高性能デザインと、豪華なセーリングの革新的で環境に配慮した哲学を融合させ、新世代のカタマラン（双胴船）を創造した。

ステランティス・デザイン・スタジオとウィンデロの協業は、ウィンデロの日常的なパフォーマンスと持続可能性という核となる価値観に基づいている。バロー・ノイマン海洋建築家との協力により、ステランティス・デザイン・スタジオはウィンデロ62とウィンデロ58カタマランを再設計し、ダイナミックなパフォーマンスと卓越した快適性のシームレスな融合を実現した。

新型ウィンデロ62とウィンデロ58のデザインは、船舶のパフォーマンス指向の性質を強調する大胆でダイナミックな船体シルエットを特徴とし、日常使用のための居住空間を優雅に統合している。

ステランティス・デザイン・スタジオのクリエイティブ・ディレクター、ヒューゴ・ナイチンゲール氏は「ウィンデロとの協業は、自動車の大胆でダイナミックなプロポーションのインスピレーションを海洋環境に翻訳する刺激的な旅だった」と述べた。「ウィンデロ62とウィンデロ58は、デザインの境界を押し広げる我々の専門知識と、ウィンデロのパフォーマンスと持続可能性への取り組みとのシナジーを表している」と付け加えた。

今回の協業の特徴は「360 HORIZON キャビン」コンセプトで、セーリングと船上生活の楽しさを増幅。このコンセプトは、隠されたガラスフレームを持つ視覚的に「浮遊する屋根」とオープンなコックピット/ブリッジレイアウトを特徴とし、息をのむような360度のシームレスな水平線の眺めを提供する。

協業の迅速な開発では、創造的プロセスを加速するために最先端技術を活用した。ステランティス・デザイン・スタジオのデザイナーたちは、AIを利用してデザインの可能性を迅速に反復し、ステランティスのホログラフィック没入ツールを使用してリアルタイムでデザインをレビュー、選択、適応させた、としている。