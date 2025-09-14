ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「マツダファンフェスタ2025」富士スピードウェイで10月4日・5日開催へ

2025年10月4日・5日の2日間、静岡県小山町の富士スピードウェイにて「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY（マツダファンフェスタ2025）」が開催される。マツダの特別協賛のもと実施される国内最大級のマツダファンイベントだ。

同フェスティバルでは、マツダ車オーナーはもちろん、家族連れや女性も1日中楽しめる多彩なプログラムを用意している。

主なプログラムには、歴代マツダレーシングカーによるデモラン、来場者自身のマツダ車でサーキットを走行できる「パレードラン」、マツダグループ社員が熱戦を繰り広げる「マツダグループチャレンジカップ」などがある。

また、「メディア対抗ロードスター耐久レース」を富士スピードウェイで初開催するほか、キッズ向けワークショップやプログラミング体験も実施する。

フードコートには東京や広島の有名レストラン・カフェが集結し、プレミアムな食事を提供する。「マツダBeauTEAサロン」では、サーキットを一望しながらハーブティーを楽しめる癒しの空間も用意される。

チケットは現在、チケットぴあで前売券を販売中。一般入場券（前売1日券）は大人3000円（税込）で、中学生以下は保護者同伴に限り入場無料となっている。車やバイクでの来場には別途駐車券（2000円）の購入が必要だ。

イベントは両日とも午前7時にゲートオープン、午前9時30分にコンテンツが開始される。

