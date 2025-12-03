ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱総研、富士スピードウェイのFIA環境認証プログラム最高位「3つ星」取得を支援

富士スピードウェイホテル
  • 富士スピードウェイホテル
  • 筑波・富士スーパーFJ選手権
  • ポルシェ スプリントチャレンジ ジャパン
  • インタープロトシリーズ

三菱総合研究所は、富士スピードウェイにおける国際自動車連盟(FIA)環境認証プログラムの「3つ星」取得を支援したと発表した。

【画像全4枚】

3つ星は「ベストプラクティス(最良の実践)」を示す本認証の最高位となる。

企業活動を推進する上で、サステナビリティへの取り組みは欠かせない重要な要素となっている。これはモータースポーツの分野においても例外ではなく、国際的なレースを開催するためには、国際基準に基づいた継続的な取り組みが求められている。

三菱総研は、サステナビリティに関する豊富な知見や環境認証プログラムの認証取得支援実績を活かして、富士スピードウェイのサステナビリティ推進体制の構築を支援し、FIA環境認証プログラムの最高位となる3つ星取得を2025年9月にバックアップした。

FIAの環境認証プログラムは、FIAが定める17の評価項目に基づき、環境マネジメント体制や持続可能性への取り組みを総合評価するものだ。

富士スピードウェイはサステナビリティ基本方針として、「たくさんの笑顔を咲かせるモビリティ体験とモータースポーツ振興、及び人材育成を実践する場であることを活かして、地球環境や社会課題への対応に取組み、持続可能な未来づくりに貢献」することを掲げている。

その方針のもと、豊かな富士の自然を守るため、使用エネルギーの適正化やグリーンエネルギーの活用拡大、廃棄物の発生抑制とリサイクル促進による温室効果ガス排出量の削減を推進している。

三菱総研は、これらの取り組みを支える体制構築から実践計画の策定、3つ星取得に向けた申請・現地監査対応までを包括的に支援した。

富士スピードウェイと三菱総研は今後も連携し、温暖化対策や資源循環をはじめとした地球に優しい社会の構築に向け、社会課題解決に貢献する。両社は引き続き、サステナブルなモータースポーツイベントの実現とその継続的な改善に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

富士スピードウェイ

FIA

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES