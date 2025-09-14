ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

エンジンルームをレーシーに演出！ HKSからFK8/FL5『シビックタイプR』用カーボンカバー2アイテムが発売

ホンダ・シビックタイプR FL5「カーボンエンジンカバー」「カーボンヒューズボックスカバー」＋「カーボンブレース」装着例
チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）からホンダ・シビックタイプR用「カーボンエンジンカバー」と「カーボンヒューズボックスカバー」が新発売。

【画像】HKSのFK8/FL5『シビックタイプR』用カーボンカバー

「カーボンエンジンカバー」は純正カバーの置き換えとなるドレスアップパーツ。ドライカーボン製により、純正から約39％の軽量化を実現。純正インテークのカーボン目の向きに合わせることにより、エンジンルームに統一感を与えることができる。

綾織カーボンを使用することで、エンジンルーム内の雰囲気を高級感ある見栄えにアップグレードできるほか、エンジンカバー中央には直列4気筒を表現した形状デザインとし、赤色アラミド繊維を配置することで、タイプRのレーシーさを際立たせている。

ホンダK20Cエンジン専用で、シビックタイプRのFK8（2017年9月～2022年8月）・FL5（2022年9月～）の両型式に適合する。税込み価格は10万7800円。なお、販売開始は11月10日を予定。

一方の「カーボンヒューズボックスカバー」は、純正ヒューズボックスカバーにかぶせる方式のドレスアップパーツ。こちらも純正インテークのカーボン目の向きに合わせることにより、エンジンルームに統一感を与えることができる。上記のカーボンエンジンカバーと併用することで、さらなるレーシーな演出も可能となる。

表面にはHKSロゴがあしらわれ、さりげない存在感をアピール。取り付けは付属両面テープで純正カバーにかぶせるだけの簡単装着方式。

純正ヒューズボックスカバーの形が違うため、FK8用とFL5用の2種類が用意されているが、税込み価格はどちらも2万4200円となっている。こちらは9月17日より販売開始。

《ヤマブキデザイン》

