ブリッド、高級スウェード調生地採用の新型リクライニングシート「ガイアススリー・レイムス」発売

GIAS III REIMS ブラック&ブルー・スタンダードクッション（G61CNF）
  • GIAS III REIMS ブラック&ブルー・スタンダードクッション（G61CNF）
  • GIAS III REIMS ブラック&ブラック・スタンダードクッション（G61ANF）
  • GIAS III REIMS ブラック&ブラック・スタンダードクッション（G61ANF）・背面
  • GIAS III REIMS ブラック&レッド・スタンダードクッション（G61BNF）
  • GIAS III REIMS ブラック&ブルー・ロークッション（G62CNF）

BRIDE（ブリッド）が、フルカバータイプの表皮とカラーラインのアクセントを施したリクライニングシート「GIAS III REIMS（ガイアススリー・レイムス）」を新発売。全国のBRIDEマイスターショップをはじめ、BRIDE取扱店で10月1日より受注が開始される。

【画像】高級スウェード調生地を採用した「ガイアススリー・レイムス」

同製品は、フラッグシップモデル「GIAS III」をベースに、バックレストを高級スウェード調生地でフルカバーしたリクライニングシート。深いショルダー・ニーサポート形状でフルバケットシートに匹敵するホールド性に加え、リクライニング機構による快適性も備えている。

デザイン面では、センター・ショルダー部にアクセントカラーを施し、ベース色であるブラックを引き立てることで、バックレストフレームを覆うスタイリッシュな仕上がりとなっている。背面まで表皮カバーが施されており、後部座席乗員の保護も考慮されている。

製品仕様は、スチールフレームにFRP製シルバーシェル（GFRP）を採用し、スタンダードクッションとロークッションの2仕様を用意。難燃生地を使用した日本製で、保安基準適合モデルとなっている。重量は約14.2kgとなる。

カラーは3色展開で、ブラック・ブラック、ブラック・レッド、ブラック・ブルーを用意。価格は全仕様共通で26万4000円（税込）となっている。取り付けには別売りの車種別シートレールが必要（適合シートレールはRO、RB、RK、LR）。

