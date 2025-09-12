ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

竹岡圭、ラリー北海道2025でXC-2クラス7位完走　電子制御系トラブル乗り越え

「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」
  • 「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」
  • 「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」
  • 「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」
  • 「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」
  • 「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」

モータージャーナリストの竹岡圭氏が、9月4日から7日にかけて開催された「ラリー北海道2025」のXC-2クラスに参戦し、7位でフィニッシュした。

【画像】「ラリー北海道2025」XC-2クラス7位完走した「圭ラリープロジェクト」

竹岡氏は今回「圭ラリープロジェクト」として、トーヨータイヤと三菱自動車の協力を得て、“モモトン”ことピンクの三菱『トライトン』で「XCRスプリントカップ北海道2025」にチャレンジ。コ・ドライバーに山田政樹氏、チーム監督兼チーフメカニックに神田誠氏を迎えた体制で臨んだ。

大会初日の6日、SS3では制動系の電子制御トラブルが発生。ブレーキが利きにくくなる現象に見舞われたが、中間サービスでの対応もあり、SS6では問題が解消された。しかし今度はエンジンチェックランプが点灯。後にアドブルーの泡立ちが原因と判明したものの、SS7・SS８では車両の安全制御システムによりパワー制限がかかる状態となってしまった。

このトラブルに対して、2日目7日朝の10分サービスでは、三菱自動車のエンジニア井森悠氏がコンピューターの書き換え作業を実施。時間的に厳しい中での作業だったが、見事時間内に完了させた。

しかし車両の調子は完全には直らず、高回転域でパワーが出ない状態のままの走行となった。それでも参加89台中24台がリタイアする過酷なサバイバルラリーを、竹岡氏は無事走り切った。

今回はシュノーケルとボディダンパーを装着したことで、吸気温度の抑制と安定性の向上が実現できたという。操縦安定性はさらに向上し、コ・ドライバーの山田も小回り性の高さに驚いていたとのこと。

竹岡圭氏は次戦として、9月20・21日の「EAST-IBURI 2025」と10月11・12日の「ラリーとかち」への参戦を予定している。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱自動車

TOYO TIRES

三菱 トライトン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES