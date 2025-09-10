ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ポルシェのEV、テスラの急速充電器が利用可能に…北米2万3500カ所

ポルシェの米国部門は9月9日から、同社の電気自動車オーナーがテスラのスーパーチャージャーネットワークにアクセス可能になったと発表した。

これにより、ポルシェオーナーは北米の2万3500カ所のテスラスーパーチャージャーを利用できるようになり、より便利な充電場所を見つけることが可能になる。

テスラスーパーチャージャーネットワークへのアクセスは、ポルシェが提供するNACS DCアダプターを通じて実現される。ローンチ段階では、ポルシェの顧客はテスラアプリを使用して充電を有効にする必要がある。My Porscheアプリでの充電とプラグアンドチャージ機能は、今後数カ月以内に提供される予定だ。

2026年モデルイヤーの『タイカン』と『マカンエレクトリック』には、ポルシェNACS DCアダプターが追加料金なしで付属する。2025年モデルイヤーのタイカンオーナーと既存のマカンエレクトリックオーナーは、無料でアダプターを入手できる。

2024年以前のタイカン顧客は、ポルシェオンラインショップや地元のポルシェセンターでアダプターを購入できる。このアダプターにより、CCS装備のタイカンとマカンエレクトリックをNACS/J3400対応ケーブルを備えたDC急速充電ステーションで充電することが可能になる。

充電計画ソフトウェアについては、2026年モデルイヤーのタイカンとマカンエレクトリックには必要なナビゲーション機能が搭載される。2024年と2025年のマカンエレクトリックモデルは年末までにソフトウェアアップデートを受け取り、2025年以前のタイカンはその後にアップグレードを受ける予定だ。

《森脇稔》

