三菱『デリカミニ』は新型になってインテリア激変！…有料会員記事ランキング

8月28日～9月3日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。三菱の軽自動車、『デリカミニ』新型は、ビジネスパーソンの間でも注目になっています。先代は『eKクロススペース』のマイナーチェンジだったため、やり尽くせないところがあったようです。
今秋にフルモデルチェンジする三菱『デリカミニ』。先代は『eKクロススペース』のマイナーチェンジだったため、エクステリア（外観）と比べるとインテリア（内装）は大きく変更されなかった。新型は一からの開発となったことで、デリカミニらしさを盛り込むことができたという。
超小型EV「mibot」を開発するKGモーターズは8月29日、シリーズAラウンドにおいて総額3億6000万円の追加調達を実施したと発表した。
GMと上海汽車の中国合弁の上汽通用汽車のビュイックブランドは8月26日、新エネルギーミニバンの『GL8』新型を正式発売した。スマート版、尊享版、豪華版の3つのグレードを展開し、価格は33万9900元から39万9900元に設定されている。
ユタカ技研は8月29日、インド系自動車部品大手のマザーサン・グループがユタカ技研を公開買付けにより非公開化し、連結子会社化すると発表した。
日の丸自動車は8月27日、岐阜県で初となるUberタクシーサービスを岐阜市近郊で開始したと発表した。