ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

BYD、EV1万台納車をインドで達成…持続可能なモビリティへの転換を推進

BYDがEV1万台納車をインドで達成
  • BYDがEV1万台納車をインドで達成
  • BYDがEV1万台納車をインドで達成
  • BYDがEV1万台納車をインドで達成

BYDの子会社、BYDインドは9月1日、インドでの電気自動車納車台数が1万台に達したと発表した。

【画像】BYDがEV1万台納車をインドで達成

この達成は、持続可能なモビリティに対するインド消費者の関心の高まりを反映するとともに、BYDの最先端EV技術とインドのよりクリーンで環境に優しい未来への取り組みを示している。

BYDインドは単なる車両の納車を超え、信頼とケア、アクセシビリティの充実したエコシステムを構築してきた。現在、主要都市に44の販売店舗を展開し、アフターサービスの強化、全国規模のロードサイドアシスタンス、延長保証プログラムを用意している。また、Relux Electricとのパートナーシップにより、顧客に手間のかからない充電サービスを提供している。

これらの取り組みは、BYDの世界的なNEVリーダーシップによって支えられている。世界で1300万台以上のNEVを販売し、2025年7月31日時点で1065億2000万kgを超える炭素排出量削減を実現した。これは約17億7000万本の樹木が吸収するCO2量に相当する。

BYDは中国・鄭州に世界初のオールテレイン・サーキットを開設した。アスファルト・トラック、ウェット・スケーティング・トラック、クロスカントリー山岳斜面、砂地などを組み合わせ、雪や氷を含む8つの特徴的な体験シナリオを備えている。

インドでのBYDポートフォリオには、『SEALION 7』、『ATTO 3 eSUV』、『eMAX 7 eMPV』、『SEAL』が含まれ、革新性、性能、環境責任へのコミットメントを体現している。

BYDインドは今後もEV普及の推進、環境への影響軽減、そして顧客を事業の中心に据えた取り組みを継続していく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES