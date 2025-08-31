ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

沖縄市サーキット構想を発信、オキナワモーターショー2025　11月8・9日

オキナワモーターショー2024
  • オキナワモーターショー2024
  • オキナワモーターショー2024
  • オキナワモーターショー2024
  • オキナワモーターショー2025

オキナワモーターショー2025運営事務局は「オキナワモーターショー2025」を11月8日と9日に開催すると発表した。主催は沖縄市、会場は沖縄サントリーアリーナとコザ運動公園で、入場は無料。

昨2024年は2日間で約2万8000人が来場し、100社を超える企業や団体が出展した。今年も国内外の自動車、バイク、関連産業が一堂に集まり、経済効果や企業間交流の場となることが期待されている。特に今回は東南アジアを中心に海外からの出展や告知を強化し、沖縄ならではの「ちゃんぷる～」なイベント構成を目指す。

展示内容は最先端車両やカスタムカー、旧車といったレア車両に加え、ドリフトなどのデモ走行や試乗体験、EVカートやシミュレーターによるモータースポーツ体験も予定されている。加えて、人気のキッチンカーも集まり、来場者は食事を楽しみながらイベントを満喫できる。

背景には、沖縄市が推進する「サーキット構想」がある。温暖な気候とアジアのハブとしての地理的優位性を活かし、モータースポーツを観光やMICE、産業振興と結びつける新しい地域モデルの実現を目指す取り組みだ。2021年には「モータースポーツマルチフィールド沖縄」の運営を開始しており、オキナワモーターショーはこの構想を広く発信する場となっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES