家族ドライブの悩みNo.1は「渋滞中のトイレ」！

長距離ドライブにおけるトラブル（イメージ）
  • 長距離ドライブにおけるトラブル（イメージ）
  • 長距離ドライブ中に困りごと・トラブルに直面したことはあるか
  • 長距離ドライブ中に直面したことがある困りごと・トラブル
  • ホンダ N-BOX
  • ホンダ・フリード

家族での夏ドライブ。ワクワクしながら出かけても、ちょっとした「困った！」に直面したこと、ありませんか？

ホンダアクセス（協力：ネットエイジア）が行なった「家族での長距離ドライブに関する調査2025」では、20～59歳の男女1000人に聞いたところ、なんと約7割が「ドライブ中にトラブルを経験したことがある」と答えました。

●一番多いのは「渋滞中にトイレ」問題

困りごとのトップは「渋滞中にトイレに行きたくなる」（51.5%）。「サービスエリアやパーキングエリアで駐車スペースが見つからない」（32.4%）も多くの人が経験していました。

「高速道路の出口を間違える」や「ガソリンがギリギリなのにスタンドが見つからない」といった声もあり、家族ドライブならではのリアルな悩みが浮かび上がっています。

ホンダ N-BOXホンダ N-BOX

●夏のドライブに欠かせない“盛り上がりソング”

いっぽうで、「ドライブを盛り上げる曲は？」という質問では世代ごとに特色が出ました。20代・30代は「夏祭り（Whiteberry）」、40代・50代は「あー夏休み（TUBE）」が1位に。

ただ、どの世代でも共通して人気だったのが「夏色（ゆず）」。すべての年代でTOP3に入りました。幅広い世代に愛される“夏ドライブの定番”といえそうです。

《高木啓》

