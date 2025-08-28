ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

イタリア・OZブランドから、最新ホイール「OZ Super Sport」が登場、9月より販売開始

イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • イタリア・OZブランドの最新ホイール「OZ Super Sport」
  • OZ Super Sport マットブラック
  • OZ Super Sport マットブラック

オーゼットジャパンから、イタリア発のホイールブランド・OZの新モデル「OZ Super Sport」が新発売。9月1日から全国の正規取扱店で販売が開始される。

OZは45年以上にわたり世界中のサーキットとストリートで信頼されてきたプレミアムホイールブランド。今回登場の「OZ Super Sport」は、イタリア本社がグローバル市場を見据えて企画・開発した最新モデルで、OZの伝統的なクラフトマンシップと現代的なデザインセンスを融合させた製品となっている。

OZ Super Sport マットブラックOZ Super Sport マットブラック

シンプルで洗練されたスタイリングをコンセプトに、豊富なサイズバリエーションを組み合わせることで、幅広い車種とユーザーのニーズに対応する。また、OZが誇る厳格な品質管理体制のもと、世界各国の強度試験をクリアしており、日常使いにおいても高い安全性とパフォーマンスを実現している。

「レースで培った技術を日常へ」であるOZの理念を体現したモデルで、18インチと19インチの2サイズを展開。カラーはマットブラックとスターグラファイトの2色が用意されている。

価格は18インチモデルが6万7100円、19インチモデルが7万9200円（いずれも税込）。PCDは5-108、5-112、5-114.3、5-120が設定され、5-120はMINI・BMWハブ専用となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES