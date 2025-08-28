イタリア・OZブランドから、最新ホイール「OZ Super Sport」が登場、9月より販売開始

オーゼットジャパンから、イタリア発のホイールブランド・OZの新モデル「OZ Super Sport」が新発売。9月1日から全国の正規取扱店で販売が開始される。

OZは45年以上にわたり世界中のサーキットとストリートで信頼されてきたプレミアムホイールブランド。今回登場の「OZ Super Sport」は、イタリア本社がグローバル市場を見据えて企画・開発した最新モデルで、OZの伝統的なクラフトマンシップと現代的なデザインセンスを融合させた製品となっている。

OZ Super Sport マットブラック

シンプルで洗練されたスタイリングをコンセプトに、豊富なサイズバリエーションを組み合わせることで、幅広い車種とユーザーのニーズに対応する。また、OZが誇る厳格な品質管理体制のもと、世界各国の強度試験をクリアしており、日常使いにおいても高い安全性とパフォーマンスを実現している。

「レースで培った技術を日常へ」であるOZの理念を体現したモデルで、18インチと19インチの2サイズを展開。カラーはマットブラックとスターグラファイトの2色が用意されている。

価格は18インチモデルが6万7100円、19インチモデルが7万9200円（いずれも税込）。PCDは5-108、5-112、5-114.3、5-120が設定され、5-120はMINI・BMWハブ専用となっている。