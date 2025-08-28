ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

台風や秋雨対策に、大型サイドミラー対応の超撥水ガラスコート「ゼロワイパー」発売

大型サイドミラー対応のLサイズと車種専用モデルが登場した、カーメイトの「ゼロワイパー・フィルムタイプ」
  • 低粘着フィルムで、貼り直し可能
  • 降雪時の走行中も視界を確保
カーメイトから、超撥水ガラスコート「ゼロワイパー」シリーズのフィルムタイプに、大型サイドミラーにも対応する「ゼロワイパー フィルムタイプ サイドミラー用 Lサイズ［C205］」が新発売。8月21日より公式オンラインストアほか、ECサイトにて販売が開始された。

新製品は従来品［C204］よりもフィルム面積が約1.6倍拡大されており、ミニバンやSUVなどの大型サイドミラーも広範囲でカバーできる。多くの車種で使える汎用タイプで、フィルムがミラーからはみ出す場合はカットして使用可能だ。サイズはH114×W160mm。

低粘着フィルムで、貼り直し可能

また、『ヤリス』『フリード』『デイズ』『プリウス』『ジムニー』など人気車種46種のドアミラー形状に合わせた車種専用設計の「ゼロワイパーフィルムタイプ 車種専用01～05［C801～C805］」も登場。サイドガラスの水滴を防ぎ、ドアミラーを確認しやすくするサイドガラス用フィルムをセットして、数量限定で8月28日より販売が開始された。

超撥水とは、物体表面の目に見えない超微細な突起により、水が表面に付かずに水滴となって跳ねる現象で、同社は2001年よりこの現象を自動車向けに応用した超撥水コート剤を開発してきたが、触れると簡単に効果が失われる耐久性の低さが課題だった。

2024年4月に発売した従来品では、触れても超撥水構造が壊れにくい特殊なフィルムを採用。水滴がミラーに付着しない見やすさと耐久性が評価されている。一方で、一部のユーザーから「ミラーに対してフィルムが小さい」との声が寄せられ、今回フィルムサイズを拡大したLサイズの登場となった。

サイドガラスの水滴もつかなくなるため、より後方視界がクリアに

また、今回発売の車種専用モデルでは作業性を考慮し、ミラー面にぴったりではなく、ミラー面の外周から約5mm内側になるサイズに設定されている。

ゼロワイパー・フィルムタイプをサイドミラーに貼ることで、風があたりにくいサイドミラーでも雨粒が残らず、停車中（0km/h）も雨を弾くようになり、昼夜を問わず後方の視界をクリアに保つ。特殊な素材で耐久性が高く、洗車時に水洗いやクロスで拭いても、超撥水効果が持続。汚れによってフィルムに水滴が付くようになった場合は、柔らかい布で乾拭きすると超撥水効果が復活する。持続期間は約3～6か月。

施工は貼り付けるだけ。貼り付け直後であれば貼り直しも可能。また、走行中はフィルムの表面に雪が積もりにくいため、雨だけでなく降雪時の走行中も視界を確保できるようになる。

価格はいずれもオープンだが、Lサイズ（C205）の公式オンラインストア価格は2979円（税込・2枚入り）、車種専用モデル01～05［C801～C805］はすべて5380円（税込・ミラー用2枚/サイドガラス用2枚）となっている。

《ヤマブキデザイン》

