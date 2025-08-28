ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

プジョー『ボクサーTL』出展へ、キャンピングカーのベース車両に…独キャラバンサロン2025

プジョー・ボクサー
  • プジョー・ボクサー
  • プジョー・ボクサー
  • プジョー・ボクサー
  • プジョー・ボクサー

プジョーは、8月29日にドイツで開幕するキャンピングカーショー「キャラバンサロン2025」に、商用バン『ボクサーTL』を出展すると発表した。

キャンピングカーのベース車両としての出展となる。

ボクサーTLは、2.2リッター BlueHDiディーゼルエンジンを搭載し、最高出力103kW（140hp）を発生する。トランスミッションには8速オートマチックを組み合わせている。

標準装備として、電動パワーステアリング、独立式運転席・助手席シート、2つのUSBポート、電動調整・ヒーター付きドアミラーを装備する。M+S規格のオールシーズンタイヤにより、年間を通じて安定した走行が可能だ。また、ASRやヒルホルダー機能付きESPにより、トラクションと安定性を確保している。

オプション装備では、右側ドアミラー内蔵のDABラジオアンテナ、フルLEDヘッドライト、トラクション+付きヒルスタートアシスト、回転式キャプテンシートなどを用意。回転式シートにより、キャンピングカーを移動式リビングルームに変身させることができる。

注目すべきは「Co-Driverパッケージ」で、レベル2自動運転機能を提供する。具体的には、ストップ&ゴー機能付きACC、レーンセンタリング、渋滞時運転支援、自動緊急ブレーキ、車線維持支援、交通標識認識、速度制限機能、インテリジェントクルーズコントロール、ドライバー疲労検知機能を含む。

「ビジョンラウンジパッケージ」では、塗装バンパー、ブラックスキッドプレート、コーナリング機能付きフォグライト、ブラインドスポットアシストと後方横断警告、電動格納式ドアミラー、360度パーキングセンサー、デジタルルームミラー、バックカメラ、オートエアコン、ワイヤレス充電、10インチカラースクリーン、フルデジタルメータークラスターが含まれる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プジョー（Peugeot）

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES