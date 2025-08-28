ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シトロエン、ジャンピーTLパネルバン出展へ…独キャラバンサロン2025

シトロエン・ジャンピー
  • シトロエン・ジャンピー
  • シトロエン・ジャンピー
  • シトロエン・ジャンピー
  • シトロエン・ジャンピー
  • シトロエン・ジャンピー

シトロエンは、8月29日にドイツで開幕するキャンピングカーショー「キャラバンサロン2025」に、『ジャンピーTLパネルバン』を出展する。

キャンピングカーのベース車両としての出展となる。パワートレインには2.0 BlueHDiエンジンを搭載し、最高出力106kW（144hp）を発生する。変速機は6速マニュアルを組み合わせる。

外観では17インチアルミホイール、塗装バンパーとドアハンドル、ダークティンテッドウィンドウとリアガラスを装備し、力強い印象を与える。2つのマニュアルスライドドアから広々とした室内にアクセスでき、運転席と助手席は独立したシートでヒーター機能付きとなっている。

装備面では、前後自動空調、10インチ（25.4cm）タッチスクリーン、DABデジタルラジオ受信、ブルートゥース接続、ラジオコントロール付きレザーラップステアリングホイール、2つのUSB-Cポート、電動調整・格納・ヒーター付きドアミラーを標準装備する。

ライト・レインセンサーとフォグライトを含むビジビリティパッケージも標準で含まれる。安全装備として4つのエアバッグ、クルーズコントロールとスピードリミッター、リアビューカメラ、リアパーキングセンサーを搭載する。特別な装備として、独立して開くリアウィンドウを備える。

オプションとして、アダプティブクルーズコントロール、電動パーキングブレーキ、着脱式トレーラーヒッチが用意される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シトロエン（Citroen）

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES