シトロエン、ジャンピーTLパネルバン出展へ…独キャラバンサロン2025

シトロエンは、8月29日にドイツで開幕するキャンピングカーショー「キャラバンサロン2025」に、『ジャンピーTLパネルバン』を出展する。

キャンピングカーのベース車両としての出展となる。パワートレインには2.0 BlueHDiエンジンを搭載し、最高出力106kW（144hp）を発生する。変速機は6速マニュアルを組み合わせる。

外観では17インチアルミホイール、塗装バンパーとドアハンドル、ダークティンテッドウィンドウとリアガラスを装備し、力強い印象を与える。2つのマニュアルスライドドアから広々とした室内にアクセスでき、運転席と助手席は独立したシートでヒーター機能付きとなっている。

装備面では、前後自動空調、10インチ（25.4cm）タッチスクリーン、DABデジタルラジオ受信、ブルートゥース接続、ラジオコントロール付きレザーラップステアリングホイール、2つのUSB-Cポート、電動調整・格納・ヒーター付きドアミラーを標準装備する。

ライト・レインセンサーとフォグライトを含むビジビリティパッケージも標準で含まれる。安全装備として4つのエアバッグ、クルーズコントロールとスピードリミッター、リアビューカメラ、リアパーキングセンサーを搭載する。特別な装備として、独立して開くリアウィンドウを備える。

オプションとして、アダプティブクルーズコントロール、電動パーキングブレーキ、着脱式トレーラーヒッチが用意される。