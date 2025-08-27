ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

親子で「海×クルマ」冒険！ホンダアクセスが開催した“やさしさ”に満ちた親子の学び舎

ホンダアクセス子育て応援隊　海の自然体験イベント
  • イベントMCを務めたModuloスマイル 池永百合さん
  • さかなのおにいさん かわちゃん
  • フィッシングダイバー“Marine Sweeper” 土井佑太さん
すぐ目の前に東京湾が広がる千葉県・稲毛海岸のTHE SURF OCEAN TERRACEに、元気な子育てファミリーが集合した。

エントランス前には、『フリード』や『ステップワゴン』、『N-BOX』といった子育て期に人気のホンダ車に、ホンダアクセスが手掛ける純正アクセサリーが装着されたモデルがズラリ並んでいる。

◆親子で楽しむ海の自然体験

この日は、「子どもとクルマで冒険に行こう！」をテーマに、海遊びのプロフェッショナルをガイドに迎えて親子で一緒に楽しめるコンテンツが用意された「ホンダアクセス子育て応援隊　海の自然体験イベント」が開催され、事前エントリーした4～6歳の子どもとその家族、計37名が参加。

さかなのおにいさん かわちゃんさかなのおにいさん かわちゃん

ガイドには、“子どもがさかなを好きになれば海は綺麗になる”をテーマに、さかなの生態や環境教育をイラストや音楽、講演などを通じて”オモロく”伝えることで子どもたちにも大人気の「さかなのおにいさん　かわちゃん」と、全国の海中清掃事業を手掛けるフィッシングダイバー“Marine Sweeper”として活躍する土井佑太さんが登場した。

イベントMCを務めたModuloスマイル 池永百合さんイベントMCを務めたModuloスマイル 池永百合さん

イベントの開会式では、普段はサーキットで活動するModuloスマイルの池永百合さんがMCを務め、ファミリーを明るくお出迎え。優しいトークでまだ少し緊張していた子どもたちを徐々にほぐし、かわちゃんと土井さんが姿を見せるとテンションは一気にアップ。もともとかわちゃんの大ファンという子どももいて、かわいいイラストと面白いクイズ形式でさかなの生態を学んでいく、かわちゃんの特別授業に大盛り上がり。

フィッシングダイバー“Marine Sweeper” 土井佑太さんフィッシングダイバー“Marine Sweeper” 土井佑太さん

土井さんの特別プレゼンでは貴重な写真とともに、海の現状やきれいにする活動などの話を熱心に聞いている様子が印象的だった。

◆浜辺での生き物探し＆ビーチコーミング

その後、みんなで実際に目の前の浜辺へ出ていき、かわちゃんと土井さんのレクチャーのもとで、生き物探し／ビーチコーミングを体験。網を手にやる気満々の子どもたちは夢中になって海に入り、さっそく大きなカニを見つけた子どももいたほど。

生き物だけでなく、ゴミを見つけて集めてみると短時間でもカートいっぱいのゴミが溜まり、いかに海が危機に瀕しているかを実感した子どもも多かったようだ。

その後、展示されたHonda純正アクセサリー装着車での「お着替え体験」を実施。子育て期に便利なアイテムが揃う車内なら、こうしたアウトドアで遊んだあとの着替えや休憩にも便利なことを参加者が実際に体験するという、ほかのイベントではなかなか見られない貴重な時間となった。

◆子育て応援アクセサリー＆展示車紹介

そしてランチタイムを挟んでかわちゃんへの質問コーナーや、Honda純正アクセサリーの紹介タイムの後、外に出て実際の展示車両を見る時間も設けられた。今回は7台の展示車両があったが、中でも子どもたちに大人気だったのは車中泊仕様となっていた「フリードe:HEV CROSSTAR」や「ステップワゴンe:HEV AIR」、そして広大なラゲッジスペースが自慢のデイキャンプ仕様となっていた「N-BOX JOY」だった。

車中泊仕様のe:HEV CROSSTAR車中泊仕様のe:HEV CROSSTAR

フリードe:HEV CROSSTARは、Honda独自の低床技術を活かしたコンパクトミニバン最大級のスペースとなる室内に、ホンダアクセスが子育て応援純正アクセサリーとして打ち出しているオールシーズンマットを敷き、ゴロンと寝転んだり着替えなどにも便利な空間となっている。

車中泊仕様のe:HEV CROSSTAR車中泊仕様のe:HEV CROSSTAR

ラゲッジは二段にして使え、下段には荷物がたっぷり入るのもポイントだ。高い天井を活かしたルーフラック、汚れに強いラゲッジトレー、車外からの視線を遮るプライバシーシェードも装着されている。

車中泊仕様のステップワゴンe:HEV AIR車中泊仕様のステップワゴンe:HEV AIR

ステップワゴンe:HEV AIRでは、車中泊以外の休憩時にも活躍する子育て応援純正アクセサリーのフローリングマットや、セパレートカーテン、リア席モニターを装着。横幅にも余裕のある広大なスペースで、ゆったりと過ごせるのが魅力的だ。

車中泊仕様のステップワゴンe:HEV AIR車中泊仕様のステップワゴンe:HEV AIR

また、スライドドアの開口部に装着できるオートサイドステップは、子どもがひとりで乗り降りする際にも地上からの一歩目がより低くなって安心。妊婦さんや、子どもをチャイルドシートに乗せる際にもお世話がスムーズに行えるようになる優れモノだ。

デイキャンプ仕様のN-BOX JOYデイキャンプ仕様のN-BOX JOY

N-BOX JOYでは、テールゲートカーテンで遮光やプライバシー保護をしつつ、プラスアルファのスペースを作ってくつろげるデイキャンプを提案。リア開口部にマグカップやランタンなどの小物を吊るして収納することができる、ユーティリティネットも便利なアイテムだ。

デイキャンプ仕様のN-BOX JOYデイキャンプ仕様のN-BOX JOY

愛犬家に人気のHonda Dogシリーズから、シフトノブがキュートな肉球になるペットセレクトノブ（肉球）や、ペットを安全に乗車させることができるペットシートプラスわん2も装着されていた。

チャイルドシートを装着したフリードe:HEV AIRチャイルドシートを装着したフリードe:HEV AIR

このほか、Honda純正アクセサリーのチャイルドシートを装着したフリードe:HEV AIR、上質なエクステリアとなるステップワゴンe:HEV SPADA、タープを張ってアウトドアが似合う仕様となったヴェゼルe:HEV HuNTパッケージ、ワンタッチスライドドアが便利なN-BOXも展示されていた。

アウトドア仕様のヴェゼルe:HEV HuNTパッケージアウトドア仕様のヴェゼルe:HEV HuNTパッケージ

イベント担当者によれば、ホンダアクセスでは子育て期のカーライフをより便利に楽しくすることができるアイテムを多数用意しており、こうして実際に遊びながら体験してもらうことで、より深く知ってもらえる機会になればとこのイベントを企画したとのこと。ホンダアクセスでは今後も、「クルマで出かけるって楽しい」と感じてもらえるようなイベントを企画していきたいと話していた。

ワンタッチスライドドア搭載のN-BOXワンタッチスライドドア搭載のN-BOX

海遊びでの貴重な体験とともに、車両に乗り込んで寝転んでみたり、便利な装備を試してみたりと、クルマで冒険に出かける気分を存分に味わった参加者たち。あちこちから「楽しかった！」という声が聞こえ、笑顔があふれた1日となった。

《まるも亜希子》

