ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

名車R34型日産『GT-R』、ウェットティッシュケースに…富士モーターミュージアムで取扱開始

日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース
  • 日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケース

ノリモノ雑貨ブランドCAMSHOPが企画する日産『GT-R』（BNR34）のウェットティッシュケースのガンメタリックシルバーが、富士モーターミュージアムで取扱を開始した。

日産自動車のライセンス取得商品で、タイヤが回る本格的な仕上がりとなっている。GT-Rのエンブレムが付いたフロントはよく見るとグリルの奥にインタークーラーがのぞき、リヤウイングやヘッドライト、フォグランプ、バックランプ、ウインカーランプまでも本格的に再現されている。

ブレーキキャリパーやホイールの造形もこだわった作りとなっており、使わない時でもインテリアとして飾っておくことができる、GT-Rファンにはたまらないウェットティッシュケースといえる。

ルーフを開くことで、ウェットティッシュを取り出すことのできる構造で、車体を外すことでウェットティッシュの交換ができる。ウェットティッシュは一般的なサイズ（約9cmx14cm 高さ7cm程度）のものを入れることが可能だ。

商品サイズは長さ292mm×幅114mm×高さ84mm、重さは376g。素材はABS、PVC、シリコン、GPPSを使用している。価格は6600円（税込）。

CAMSHOP.JPはフェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドで、各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 GT-R

日産自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES