ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ『フロンクス』、50万台生産を2年4か月で達成…日本への輸出も貢献

スズキ・フロンクス（インド仕様）
  • スズキ・フロンクス（インド仕様）
  • スズキ・フロンクス（インド仕様）
  • スズキ フロンクス(インド仕様）
  • スズキ・フロンクス（インド仕様）

スズキのインド子会社のマルチスズキは、コンパクトSUV『フロンクス』の累計生産台数が50万台に達したと発表した。2023年の発売開始から2年4か月での達成となる。

フロンクスは2023年のオートエキスポで世界初公開され、大胆なスタイリングとターボエンジンを含む先進的なパワートレインオプションが特徴だ。ヘッドアップディスプレイ、360度ビューカメラ、ワイヤレススマートフォン充電器、9インチHDスマートプレイプロ+インフォテインメントシステムなどを搭載している。

フロンクスはインド市場で高い人気を獲得し、発売から10か月で10万台販売を達成する国内最速記録を樹立した。2万台、3万台の節目も記録的な速さで達成している。2025年2月には月間販売台数2万1400台超の最高記録を更新した。

輸出面では、マルチスズキ初の「メイド・イン・インディア」SUVとして日本への輸出を開始した。この日本向け輸出により、フロンクスは10万台輸出達成最速のSUVとなった。現在は中南米、中東、アフリカなどの市場でも人気を集めている。

マルチスズキは2024年度には業界最多の輸出台数を記録し、製造される5台に1台が輸出されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ フロンクス

スズキ

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES