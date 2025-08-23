ビギナーにやさしい中古車選びとは？見た目×大きさで探す

クルマを買うとき、何から考えればいいのか分からない---。そんな声に応える特集が、中古車情報誌『カーセンサー』10月号（リクルート発行）に組まれている。テーマは「ビギナーのためのクルマ選び」。

新車にするか中古車にするか、どのくらいの予算で、どんな見た目のクルマを選ぶか。初めての購入者にとっては悩みどころが多い。今回の特集では、ボディタイプごとの特徴を整理しながら、自分に合った一台を見つけるヒントが紹介されている。

軽自動車は規格が決まっているため大きさや排気量はほぼ同じだが、背の高さやデザインの違いで個性が出る。最近はスライドドア付きの背の高いモデルが人気で、フロントマスクのバリエーションも豊富だ。

ハッチバックは小回りが利いて運転しやすく、価格帯も手頃。街に似合うシティ派が中心だが、アウトドア寄りの派生モデルも選べる。

ホンダ・フィット

SUVは今や世界的な人気ジャンル。サイズやデザインの幅が広く、まずは大きさを絞ってから選ぶのが現実的だ。街乗りに向いた快適なタイプから本格的な4WDまで、多彩な顔ぶれがそろう。

セダンは数を減らしつつあるものの、直進安定性は抜群。運転そのものを楽しみたい人にはおすすめできる存在だ。

ミニバンは多人数での移動に強く、ほとんどがスライドドアを装備。広い室内と引き換えに取り回しは難しくなるが、トヨタ車では兄弟モデルが多く、中古車探しでも比較がしやすい。

誌面では、それぞれのタイプの魅力や選び方のポイントが紹介されており、初めての一台を探す読者にとって心強い内容となっている。

気になる見出し……●＜特集＞ビギナーのためのクルマ選び●どんなクルマと、どんな時間を。●達人の流儀 カーライフを充実させるヒント集●人気車ゼミ BMW X3 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●吉田由美の勝手にハッピーバースデー 三菱 アウトランダー（2代目）●カーセンサー結婚相談所 光岡 ビュート

『カーセンサー』10月号

