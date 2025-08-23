ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ビギナーにやさしい中古車選びとは？見た目×大きさで探す

ダイハツ・キャスト
  • ダイハツ・キャスト
  • ホンダ・フィット
  • トヨタ・エスクァイア
  • 『カーセンサー』10月号

クルマを買うとき、何から考えればいいのか分からない---。そんな声に応える特集が、中古車情報誌『カーセンサー』10月号（リクルート発行）に組まれている。テーマは「ビギナーのためのクルマ選び」。

新車にするか中古車にするか、どのくらいの予算で、どんな見た目のクルマを選ぶか。初めての購入者にとっては悩みどころが多い。今回の特集では、ボディタイプごとの特徴を整理しながら、自分に合った一台を見つけるヒントが紹介されている。

軽自動車は規格が決まっているため大きさや排気量はほぼ同じだが、背の高さやデザインの違いで個性が出る。最近はスライドドア付きの背の高いモデルが人気で、フロントマスクのバリエーションも豊富だ。

ハッチバックは小回りが利いて運転しやすく、価格帯も手頃。街に似合うシティ派が中心だが、アウトドア寄りの派生モデルも選べる。

ホンダ・フィットホンダ・フィット

SUVは今や世界的な人気ジャンル。サイズやデザインの幅が広く、まずは大きさを絞ってから選ぶのが現実的だ。街乗りに向いた快適なタイプから本格的な4WDまで、多彩な顔ぶれがそろう。

セダンは数を減らしつつあるものの、直進安定性は抜群。運転そのものを楽しみたい人にはおすすめできる存在だ。

ミニバンは多人数での移動に強く、ほとんどがスライドドアを装備。広い室内と引き換えに取り回しは難しくなるが、トヨタ車では兄弟モデルが多く、中古車探しでも比較がしやすい。

誌面では、それぞれのタイプの魅力や選び方のポイントが紹介されており、初めての一台を探す読者にとって心強い内容となっている。


気になる見出し……●＜特集＞ビギナーのためのクルマ選び●どんなクルマと、どんな時間を。●達人の流儀　カーライフを充実させるヒント集●人気車ゼミ　BMW X3 編●強制捜査!? 専門店ギワクのお店●吉田由美の勝手にハッピーバースデー　三菱 アウトランダー（2代目）●カーセンサー結婚相談所　光岡 ビュート

『カーセンサー』10月号『カーセンサー』10月号

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍・雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

中古車

リクルート グループ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES