ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「見えない、止まれない、流される！」に備える…豪雨時の自動車運転

豪雨での走行（イメージ）
  • 豪雨での走行（イメージ）
  • 豪雨での走行
  • 豪雨での走行
  • 豪雨での走行
  • 冠水したアンダーパス

豪雨の中での運転は、視界不良や制動距離の延長、冠水による車両流失といった危険が高まる。関連当局や道路事業者は「見えない・止まれない・流される」の三つのリスクを前提に、慎重な行動を呼びかけている。＜再掲＞

◆やること

まず、速度を大きく落とし、車間を長く取ることが基本だ。濡れた路面ではタイヤの摩擦が低下し、制動距離が伸びる。米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）もスピードダウンと車間拡大を推奨している。

昼間でもライトを点灯し、自車の存在を周囲に知らせることも重要だ。警察庁や日本自動車連盟（JAF）は雨天時の日中点灯を呼びかけている。

出発前にはタイヤの残り溝を確認する。保安基準では溝が1.6mm未満のタイヤは使用不可とされ、JAFや日本自動車タイヤ協会（JATMA）は、溝の浅いタイヤはハイドロプレーニング現象が起きやすいと警告している。

冠水したアンダーパス冠水したアンダーパス

◆避けること

冠水しやすいアンダーパスや地下駐車場は避ける。停止する場合は、安全な場所を選ぶ。高速道路では安易に停止せず、最寄りのインターチェンジやパーキングエリアまで移動することが原則だ。停車時は路肩外への退避と発炎筒の使用が推奨される。

また、水没時のドアや窓は開かない場合があるため、脱出用ハンマーなどの備えと使用方法の事前確認も欠かせない。

避けるべき行動としては、冠水した道路への進入が挙げられる。米国気象局やNHTSAによれば、流れのある水深約30cmで乗用車は、約60cmでSUVも流される可能性がある。静水でも30～60cmで浮力の影響を受け始めるとの研究もある。クルーズコントロールの使用や急なハンドル・ブレーキ・加速も危険だ。

技術的には、舗装のテクスチャやタイヤ溝が深いほどハイドロプレーニングの発生速度は上昇する。路面テクスチャを0.76mmから3.81mmに深くすると、発生予測速度が約16km/h上がるとの報告がある。

◆もし豪雨に遭遇したら

豪雨に遭遇した場合は、速度低下と車間拡大、ライト点灯、冠水地帯回避を徹底し、安全な退避場所まで走行する。冠水を確認したら必ず引き返すことが命を守る行動となる。

実践フロー
1）速度低下＋車間拡大
2）ライト点灯（フォグは対向車妨げない範囲で）
3）アンダーパスなど回避
4）高速道路なら走行を継続し、安全な退避場所へ（やむを得ず停止したら乗員は路肩外へ退避、発炎筒は着火など）
5）冠水を見たら引き返す

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

防災

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES