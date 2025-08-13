【無料ご招待】10/9 パナソニック、製造・物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー【パナソニック、製造・物流ロボットの現場導入改革「ロボット制御プラットフォーム」の実際と展望】を2025年10月9日（木）に開催します。どのようなシステムで、どのように自動化を実現するのか。対象となるロボットや連携できる業務システムは？どのような効率化や効果が確認されているのか？スマート工場やスマート物流、ロボット導入の実際を1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

開催日時：2025年10月9日（木）14:00～15:15

申込締切：2025年10月7日（火）正午

参加費：通常1名につき15,500円（税込）

＜ゲスト講師＞

パナソニックコネクト株式会社 SaaSビジネスユニット ダイレクター 牛島敏 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

パナソニック コネクト株式会社は、製造業や物流分野の自動化を推進するため、画期的な「ロボット現場導入サービス」として、「ロボット制御プラットフォーム」の提供を発表しました。複数のロボットメーカーや機種に関わらず、同一の操作感でロボットを制御でき、トレーニングやシミュレーション、ティーチングなどの効率化も期待できます。更には2025年7月時点で12社の連携パートナーも発表しています。

具体的にはどのようなシステムで、どのように自動化を実現するのか。対象となるロボットや連携できる業務システムは？どのような効率化や効果が確認されているのか？スマート工場やスマート物流、ロボット導入の実際を、1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。

本セミナーでは、パナソニック コネクトのキーマンに登壇して頂き、「ロボット制御プラットフォーム」の全貌や開発中の新技術等を解説して頂きます。その後で、ロボスタ編集長の神崎洋治との対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。

1.パナソニック コネクトの業務の概要・体制・実績など

2.ロボットを現場導入する際の課題

3.「ロボット現場導入サービス」と、そのサービスの一つである「ロボット制御プラットフォーム」とは?

概要としくみ、メリット等

工場や物流現場のどのような課題を解決するのか

4.Blue Yonderとは? システム連携サービスについて

5.動画によるデモ

6.社内やグループ内での具体例や導入事例の紹介

7.ロボットの導入プロセスの例

8.連携パートナーの紹介と、今後どんな企業と連携したいか

9.開発中の技術紹介

自然言語入力で制御「生成AIによる自動プログラミング」など

10.質疑応答



プロフィール

牛島 敏 氏

パナソニックコネクト株式会社 SaaSビジネスユニット ダイレクター

慶應義塾大学理工学部卒業。2001年 松下電器産業株式会社入社。システムソリューション事業本部社会インフラシステムグループ、パナソニックシステムソリューションズ社米国トレーニーを経て、2009年にパナソニック株式会社システムソリューションズ社 セキュリティビジネスユニット米国販売会社に出向。2013年パナソニックシステムネットワークス株式会社セキュリティシステム事業部 企画グループ事業企画チームM&Aプロジェクトリーダー、2017年 パナソニック株式会社セキュリティシステム事業部米国販売会社出向Group Manager、2017年 セキュリティシステム事業部米国販売会社出向米国セキュリティ事業責任者を経て、2022年4月 パナソニックコネクト株式会社 技術研究開発本部ソリューション開発研究所ソリューション事業開発部部長に就任。2023年4月 同社 技術研究開発本部ソリューション開発研究所ソリューション事業開発部シニアマネージャー（兼）戦略企画本部、2024年4月 同社 SaaSビジネスユニット ダイレクターに就任。

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。

ロボスタへログインしてマイページよりご確認ください。

