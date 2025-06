「アウトドア派必見！」冒険心をかき立てる、新型トヨタ RAV4「ADVENTURE」

トヨタ自動車は21日、新型『RAV4』を世界初公開した。外観、装備を差別化した3つのスタイルをラインアップするのが特徴で、そのうちのひとつが、先代モデルから引き続き冒険心をさらに掻き立てるラギッド感(武骨さ)を強調した「ADVENTURE(アドベンチャー)」だ。

◆冒険心を刺激するラギッドなデザインと高い走破性

トヨタ RAV4 ADVENTURE

ADVENTUREのデザインには、ハンマーヘッドのノーズピークを高く設定することで、オフロード感の強いプロポーションが強調されている。このデザインは、冒険を楽しむための機能性とスタイルを両立させており、街中でも目を引く洗練された印象を与えている。

また、オフロードでの使用を意識した設計が施されており、ワイドトレッド化と専用ホイール・アーチモールを採用し、シンプルな造形ながらも縦比率の高い大型グリルを搭載している。これにより、力強さと存在感を兼ね備えた外観を実現している。

トヨタ RAV4 ADVENTURE

新型RAV4全体の特徴としては、「Life is an Adventure」をコンセプトに、TNGA(Toyota New Global Architecture)に基づく新プラットフォームを採用し、走行性能や操縦安定性を向上させている。特に、PHEVモデルではEV航続距離が従来の95kmから150kmに延伸され、DC急速充電に対応し、約30分で80%まで充電可能である。また、HEVモデルもモーター出力を向上させ、シームレスな加速感を実現している。

インテリアデザインも注目で、運転しやすさを追求した設計が施されている。インストルメントパネルを約40mm低く配置し、視界を確保。アイランドアーキテクチャーにより、各種機能が一体的に配置され、操作性が向上した。また、スマートフォンとの連携機能やUSB急速充電に対応したリバーシブルコンソールも採用され、使い勝手と質感が向上している。

トヨタ RAV4 ADVENTURE

ADVENTUREは、これらの特徴を通じて、アウトドアや冒険を楽しむユーザーに最適な選択肢を提供する。カラーやパワートレイン、装備の詳細は未発表であるが、全体として新型RAV4は多様なライフスタイルに応える魅力的なSUVとして進化した。