レゴとF1の融合！ 19万個超「実物大」メルセデスAMGを鈴鹿に展示…F1日本GP

レゴグループは、4月5~7日のF1日本グランプリ開催期間中、鈴鹿サーキット内の「レゴテクニックブース」で、19万2937個のレゴブロックを使用して制作した「LEGO MERCEDES-AMG PETRONAS F1 W14 E PERFORMANCE」の実物大モデルを展示している。

この実物大モデルは、18歳以上向けの大人用レゴ「レゴテクニック Mercedes-AMG F1 W14 E Performance」基にスケールアップして制作された。

実物大モデルの中でも特に注目されるのは、ステアリングホイールと車体上のメルセデスブランドロゴのディテールだ。ステアリングホイールには1304個のブロックが使用され、実際に回転するセレクターやシフトパッドが搭載されている。コックピットは組み立てが最も難しい部分で、特別な設計と技術を用いて、人が快適に座れるスペースを確保している。

実物大モデルの主な諸元

高さ:1m07cm

幅:2m20cm

全長:5m12cm

総重量:913kg

パーツ:19万2937 ピース

設計・開発期間:500時間

制作時間:2428時間

トップスピード:0km/h

楽しい時間:エンドレス

今後、この実物大モデルは中国やシンガポールでも展示される予定。

Manufactured under license from Mercedes-Benz Grand Prix Limited. "AMG" and "Three Pointed Star in a Ring" are trademarks of Mercedes-Benz Group AG. All other logos featured on the Licensed Product are used with the permission of their respective owners all of whom reserve their respective rights in the same.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group