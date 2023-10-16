【SUPER GT第7戦】12番手スタートからau TOM'S GR Supraが大逆転優勝を決めランキングトップに浮上

大分県・オートポリスで15日、SUPER GT第7戦 オートポリスGT450kmレースの決勝レースが行われ、12番グリッドからスタートした#36 au TOM'S GR Supra（坪井翔／宮田莉朋）が凄まじい追い上げをみせ優勝。ランキングトップに立った。

今シーズンも残すところ2戦となり、タイトル争いも終盤を迎えた。約450km、97周で争われる今大会は2度の給油義務が課せられ、1人のドライバーの最大乗車周回数はレース全体の3分の2までと決められている。この規則を守りながらどんなピットストップ作戦を使うかが、勝敗を大きく分ける要因となる。

前日に行われた予選では14ポイント差でランキング4位につける#16 ARTA MUGEN NSX-GT（福住仁嶺／大津弘樹）がポールポジションを獲得。#19 WedsSport ADVAN GR Supra（国本雄資／阪口晴南）が2番手、#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra（関口雄飛／中山雄一）が3番手となった。ランキングトップの#3 Niterra MOTUL Z（千代勝正／高星明誠）は9番手、2ポイント差でランキング2位の#36 au TOM'S GR Supra（坪井翔／宮田莉朋）は12番手、11ポイント差でランキング3位の#23 MOTUL AUTECH Z（松田次生／ロニー・クインタレッリ）は14番手と低迷した。

決勝レースがスタートすると、トップの#16 ARTA MUGEN NSX-GTが逃げ、15周目には2位に36秒もの差をつけてきた。このまま#16 ARTA MUGEN NSX-GT有利でレースが進むかと思われたが、全車が1度目のピットストップを終えた35周目には、後方から追い上げてきたMOTUL AUTECH Zが2位に上がり、トップとの差を約9秒に縮めていた。

この時点で11位を走行していたau TOM'S GR Supraは、38周目に一気に9位に上がり、39周目には8位、41周目に7位と、凄まじい追い上げをみせていた。全車が2度目のピットストップを終えた66周目にはトップと17秒差の6位を走行していたが、71周目にはトップと6秒差の3位まで浮上。この時点でトップは#16 ARTA MUGEN NSX-GT、2位はNiterra MOTUL Zで、タイトル争いをする3台が優勝争いをする形となった。

Niterra MOTUL Zとau TOM'S GR Supraは激しいバトルを繰り返し、ついに77周目にau TOM'S GR Supraが2位に浮上。すると80周目にはトップの#16 ARTA MUGEN NSX-GTに襲いかかった。何周にもわたった優勝争いは、残り11周となる87周目に決着。au TOM'S GR Supraがトップに立つと、そのまま逃げ切り優勝を飾った。

2位は#16 ARTA MUGEN NSX-GT、3位はNiterra MOTUL Zで、ドライバーズチャンピオン争いは坪井翔／宮田莉朋（#36 au TOM'S GR Supra）が69ポイントでトップに浮上。千代勝正／高星明誠（#3 Niterra MOTUL Z）が7ポイント差の2位、16ポイント差の福住仁嶺／大津弘樹（#16 ARTA MUGEN NSX-GT）が3位となり、この3チームのドライバーがチャンピオンの権利を持って最終戦に挑むことになった。

■GT300クラスは埼玉トヨペットGB GR Supraが2連勝でランキングトップを維持

GT300クラスはポールポジションからスタートした#2 muta Racing GR86 GT（堤優威／平良響／加藤寛規）がトップを快走していたが、ランキングトップで4番手スタートの#52埼玉トヨペットGB GR Supra GT（吉田広樹／川合孝汰／野中誠太）が後方から迫り、レース序盤はこの2台による激しいトップ争いが繰り広げられた。そして19周目に埼玉トヨペットGB GR Supra GTがトップに浮上。終盤、この2台は再び優勝争いを繰り広げたが順位は変わらず、埼玉トヨペットGB GR Supra GTが2連勝を飾った。

これにより吉田広樹／川合孝汰（#52埼玉トヨペットGB GR Supra GT）は70ポイントを稼ぎ2位に20ポイントの差をつけてランキングトップを維持。今回2位に入った堤優威／平良響（#2 muta Racing GR86 GT）はランキング5位から一気に2位に浮上し、ドライバーズチャンピオン争いはこの2チームのドライバーに絞られた。

2023年シーズン最終戦、そしてチャンピオン決定戦となるSUPER GT第8戦は、11月4日・5日の日程で栃木県・モビリティリゾートもてぎを舞台に開催される。

■SUPER GT第7戦SUGO、GT500クラス決勝結果（トップ10）

1. #36 au TOM'S GR Supra（坪井翔／宮田莉朋）

2. #16 ARTA MUGEN NSX-GT（福住仁嶺／大津弘樹）

3. #3 Niterra MOTUL Z（千代勝正／高星明誠）

4. #38 ZENT CERUMO GR Supra（立川祐路／石浦宏明）

5. #1 MARELLI IMPUL Z（平峰一貴／ベルトラン・バゲット）

6. #17 Astemo NSX-GT（塚越広大／松下信治）

7. #37 Deloitte TOM'S GR Supra（笹原右京／ジュリアーノ・アレジ）

8. #14 ENEOS X PRIME GR Supra（大嶋和也／山下健太）

9. #100 STANLEY NSX-GT（牧野任祐／木村偉織）

10. #23 MOTUL AUTECH Z（松田次生／ロニー・クインタレッリ）

■SUPER GT第7戦SUGO、GT300クラス決勝結果（トップ10）

1. #52埼玉トヨペットGB GR Supra GT（吉田広樹／川合孝汰／野中誠太）

2. #2 muta Racing GR86 GT（堤優威／平良響／加藤寛規）

3. #31 apr LC500h GT（嵯峨宏紀／小高一斗／根本悠生）

4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT（井口卓人／山内英輝）

5. #56リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R（JP・デ・オリベイラ／名取鉄平）

6. #4グッドスマイル 初音ミクAMG（谷口信輝／片岡龍也）

7. #88 JLOCランボルギーニGT3（小暮卓史／元嶋佑弥）

8. #7 Studie BMW M4（荒聖治／ブルーノ・スペングラー）

9. #11 GAINER TANAX GT-R（富田竜一郎／石川京侍／塩津佑介）

10. #10 PONOS GAINER GT-R（安田裕信／大草りき）