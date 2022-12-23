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北海道から山陰までのJR線、大雪による終日運休が続出　12月23日の鉄道運休情報

倒木により復旧作業が難航している信越本線長岡～柏崎間。2022年12月21日。
  • 倒木により復旧作業が難航している信越本線長岡～柏崎間。2022年12月21日。

日本海側を中心に大雪をもたらしている低気圧の影響で、JR線では次の各線区が終日、または部分運休となっている（いずれも14時30分時点の確認情報）。

JR北海道

石勝線
新夕張～新得間、終日。
根室本線
滝川～新得～音別間、終日。
宗谷本線
名寄～稚内間、終日。
石北本線
上川～網走間、終日。
釧網本線
東釧路（釧路）～網走間全線、終日

JR東日本

奥羽本線
新庄～院内間、終日。
花輪線
好摩～鹿角花輪、終日。
陸羽東線
鳴子温泉～新庄間、終日。
信越本線
新津～長岡～柏崎間、終日。

信越本線の復旧作業。


白新線
豊栄～新発田間、終日。
羽越本線
新津～村上間、終日。
越後線
吉田～内野・柏崎間、終日。
弥彦線
東三条～吉田～弥彦間全線、終日。
磐越西線
山都～五泉間、上りは終日、下りは津川15時発が最終。
大糸線
12月24日は信濃大町～南小谷間が11時まで運休。

JR西日本

城端線
高岡～城端間全線、運行見合せ中（再開未定）。
越美北線
越前大野～九頭竜湖間、終日。
芸備線
東城～備後落合間～三次間、終日（東城～備後落合間は12月24日も始発から運休）。
三次～志和口間、夕方まで。
伯備線
新見～伯耆大山（米子）間、運行見合せ中。
福塩線
府中～三次間、終日。
木次線
宍道～備後落合間全線、終日（12月25日まで）
山陰本線
米子～出雲市間、再開は15時以降。
出雲市～浜田間、再開は17時以降。
浜田～益田間、再開は15時以降。
益田～東萩間、運行見合せ中。
東萩～小串間、再開は15時以降。
益田～東萩間、状況確認中。

私鉄

えちぜん鉄道
勝山永平寺線は勝山21時57分発から運休。12月24日は勝山5時20分発の全区間と6時発の勝山～永平寺口間が運休。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

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