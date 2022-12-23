北海道から山陰までのJR線、大雪による終日運休が続出　12月23日の鉄道運休情報

日本海側を中心に大雪をもたらしている低気圧の影響で、JR線では次の各線区が終日、または部分運休となっている（いずれも14時30分時点の確認情報）。

JR北海道

石勝線

新夕張～新得間、終日。

根室本線

滝川～新得～音別間、終日。

宗谷本線

名寄～稚内間、終日。

石北本線

上川～網走間、終日。

釧網本線

東釧路（釧路）～網走間全線、終日

JR東日本

奥羽本線

新庄～院内間、終日。

花輪線

好摩～鹿角花輪、終日。

陸羽東線

鳴子温泉～新庄間、終日。

信越本線

新津～長岡～柏崎間、終日。



白新線

豊栄～新発田間、終日。

羽越本線

新津～村上間、終日。

越後線

吉田～内野・柏崎間、終日。

弥彦線

東三条～吉田～弥彦間全線、終日。

磐越西線

山都～五泉間、上りは終日、下りは津川15時発が最終。

大糸線

12月24日は信濃大町～南小谷間が11時まで運休。

JR西日本

城端線

高岡～城端間全線、運行見合せ中（再開未定）。

越美北線

越前大野～九頭竜湖間、終日。

芸備線

東城～備後落合間～三次間、終日（東城～備後落合間は12月24日も始発から運休）。

三次～志和口間、夕方まで。

伯備線

新見～伯耆大山（米子）間、運行見合せ中。

福塩線

府中～三次間、終日。

木次線

宍道～備後落合間全線、終日（12月25日まで）

山陰本線

米子～出雲市間、再開は15時以降。

出雲市～浜田間、再開は17時以降。

浜田～益田間、再開は15時以降。

益田～東萩間、運行見合せ中。

東萩～小串間、再開は15時以降。

益田～東萩間、状況確認中。

私鉄

えちぜん鉄道

勝山永平寺線は勝山21時57分発から運休。12月24日は勝山5時20分発の全区間と6時発の勝山～永平寺口間が運休。