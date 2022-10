ロイヤルエンフィールドが「ヨコハマホットロッド・カスタムショー」に初出展へ…キャラクター際立つ3台

世界で最も歴史の長いモーターサイクルメーカーであるイギリス系の「ロイヤルエンフィールド」が、12月4日に横浜で開催される日本最大級のカスタムカー・カスタムバイクのイベント「ヨコハマホットロッド・カスタムショー2022」に初出展する。

今回、展示されるのはカスタムバイクとして高い評価を受ける『KAMALA by Sosa Metalworks (カマラ by ソーサ・メタルワークス)』、『Midas Royal by Rough Craft(ミダス・ロイヤル by ラフクラフト)』と、アメリカのフラットトラック競技であるAFTで活躍する、Twins FT by Royal Enfield(ツインズ FT by ロイヤル・エンフィールド)の3台だ。

「KAMALA」と「Midas Royal」、2台のカスタム・バイクはどちらも「Continental GT650」をベースとしている。

《KAMALA by Sosa Metalworks》

「KAMALA」はラズベガスを拠点に活動する「ソーサ・メタルワークス」が産んだ、特製のメタルフレームが印象的なマシンだ。在りし日のトラックレースを走ったマシンを念頭に置かれたデザインからは、バイクの持つ原始的かつ純粋なアイディアが感じられる。それを実現したのはソーサが四輪カスタムの世界で培ってきた、高度な板金加工技術だ。外装は創設者の一人「クリスティアン・ソーサ」のハンドメイドによるものであり、「匠の業」が詰まった一台といえるだろう。

《Midas Royal by Rough Craft》

「Midas Royal」は、台湾に拠点を構えるRough Craftが送るカフェレーサーだ。新たにデザインされたフロントカウルや、サイドに設置された二本の排気管が特徴的一台だが、リアに注目するとサスペンションが「モノショック(一本のショックにより構成される構造)」されている。デザイナー「ウィンストン・イェー」は足回りのデザインや性能にこだわった。特徴的な外装デザインには、内部の構造へのアイディアが反映されているという印象を受ける。

《Twins FT by Royal Enfield》

3台の中で唯一『INT650』をベースにした「Twins FT」は、未舗装路やバンプを含むコースを駆け抜ける「AFT(アメリカ・フラット・トラック)」に参戦している一台だ。先の2台とはまた異なった、スパルタンなスタイルが印象的である。過酷なレースに耐えうるよう設計された専用フレームは、ロイヤルエンフィールド傘下の「ハリス・ハイパフォーマンス」によるものだ。エンジンは「Continental GT650」と同時に発表された「INT650」のパラレル・ツインエンジンに専用のチューニングを施した、空冷式750ccのものを搭載する。水冷式エンジン車がひしめくカテゴリーの中で成績を収めてきた1台である。