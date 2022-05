キムコ、軽二輪スポーツスクーター『KRV180TCS』を日本市場投入…価格は52万8000円

キムコジャパンは、新型軽二輪スクーター『KRV180TCS』を5月25日に発売する。

キムコのフラッグシップモデル『AK550』のDNAを受け継ぐKRV180TCSは、最新技術を惜しみなく投入し、人車一体となったライディングの楽しさを追及。新開発の175cc水冷4バルブエンジンを搭載し、コンパクトなスクーターでは類を見ないスポーツライディング体験を提供する。カラーはディープアクアマリン、フラットシルバー、フラットパープル、ブラックの4色を設定。価格は52万8000円。

◆フラッグシップモデルの技術をコンパクトスクーターへ投入

新型車はキムコのフラッグシップモデル AK550と同様、独立スイングアームを採用。前後重量配分の最適化と低重心化を実現し、意のままのライディングを可能とした。また、ユニットスイング式のデメリットを解消すべくエンジンとトランスミッションをフレームへ搭載し、バネ下重量を大幅に削減。路面追従性を高め、運動性能を大幅に向上させた。

また、エンジンとトランスミッションをフレームへコンパクトに搭載するために、キムコ独自の技術PTM(Power Transmission Matrix)を採用する。エンジンを前方へ搭載して重心を移動。前後の重量配分を約50:50に最適化し、安定した一体感の感じられるハンドリングを実現した。

水冷4サイクルSOHC 4バルブ単気筒175.1ccエンジンは、新設計の燃焼室形状とピストンにより、燃焼効率が高くなり出力向上を実現。最高出力17.03ps/最大トルク15.48Nmを発生する。軽量ボディとハイパワーエンジンの組み合わせにより、パワーウェイトレシオは8.4kg/ps。0-100m加速7.8秒を達成する。また、小型・軽量な高出力エンジンながら、バランスシャフトを2本採用することにより、振動の少ないスムーズな乗り心地を実現した。

◆トラクションコントロールシステム搭載でライダーの安全をサポート

KRV180TCSはトラクションコントロールシステムを搭載する。リアホイールの空転を感知するとECUが点火時期や燃料噴射量をコントロールし、リアホイールの空転を抑制。刻々と変わる路面状況でも、優れた乗り心地やハンドリングを安定して発揮する、さらに、前後に放熱性の高いディスクローターとABSを搭載し、ブレーキングをサポート。先進技術により、安全・快適なライディングを実現する。

◆鋭い眼光のLEDヘッドライト搭載

スタイリングは、鋭い眼光のツインLEDヘッドライトとLEDデイタイムランニングライトの組み合わせにより、スポーツバイクに相応しいシャープさを確立。フロントからのシャープなラインはリアへと続き、アグレッシブなボディワークも相まって、LEDテールライトを強調するようなスポーツデザインに仕上がった。デザイン性に拘ったのはもちろん、視認性の高いLEDライト採用により安全性も高めている。

◆デュアルLCDメーターやスマートキー採用

KRV180TCSは、視認性に優れるデュアルLCDメーターを採用している。ハンドル側には一般的なインジケーターに加え、ABSおよびTCSインジケータ―を表示。メーター本体では速度・回転数・水温・走行距離等を表示する。

また新開発のスマートキーを採用。ポケットやカバンからキーを取り出す必要がなく、ストレスフリーな操作が可能だ。またスイッチ部にもLED照明を採用し、夜間における操作性を向上。USBソケットも2つ搭載し、そのうち1つはQC(クイックチャージ)3.0で最新電子機器の充電にも対応している。

<div class='af_box'>

<!-- start -->

<div class='af_list'>

<div class='af_box_left'><a href='https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09HTRLSQM/?tag=responsejp-22' target='_blank'><img src='https://m.media-amazon.com/images/I/81uyRVGXf+L._AC_UL320_.jpg' class='af_box_image'></a></div>

<div class='af_box_right'><strong><a href='https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09HTRLSQM/?tag=responsejp-22' target='_blank'>[大容量] アリエール ジェルボール4D 洗濯洗剤 部屋干し詰め替え 86個</a></strong><br><strong>¥2,447</strong><br>

<div class='af_box_link_amazon'><a href='https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09HTRLSQM/?tag=responsejp-22' target='_blank'>Amazon</a></div>

<div class='af_box_link_rakuten'><a href='https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/20b11458.0768362c.20b11459.b6a9935a/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2F%E9%83%A8%E5%B1%8B%E5%B9%B2%E3%81%97%2F' target='_blank'>楽天市場</a></div>

</div>

</div>

<!-- //end -->

</div>

<script type="text/javascript">;Array.prototype.forEach.call(document.querySelectorAll("div.af_list a"), function (el) { if (el.getAttribute("data-shopping-click") === "") { return; } el.setAttribute("data-shopping-click", ""); el.addEventListener("click", function (e) { let matches = /\/\/www\.amazon\.co\.jp\/gp\/product\/([^/]+)\//.exec(e.target.href); if (matches) { cX.callQueue.push(["sendEvent", "shopping_click", { amazon: matches[1] }]); return; } matches = /\/\/hb\.afl\.rakuten\.co\.jp\/.+\/\?pc=([^&]+)/.exec(e.target.href); if (matches) { matches = /\/mall\/([^/]+)/.exec(decodeURIComponent(matches[1])); if (matches) { cX.callQueue.push(["sendEvent", "shopping_click", { rakuten: matches[1] }]); } } });});</script>