ホーム 鉄道 企業動向 記事

大雪や強風で北日本各線を中心に運休や遅れ　1月11-12日の鉄道運行情報　

北海道内は年末年始にかけて厳寒と大雪に見舞われたが、連休明けの1月11日は夜半にかけて再び大雪の予報が出ている。写真は2022年1月2日、函館本線小樽駅に停車中のH100形を除雪する社員。
  • 北海道内は年末年始にかけて厳寒と大雪に見舞われたが、連休明けの1月11日は夜半にかけて再び大雪の予報が出ている。写真は2022年1月2日、函館本線小樽駅に停車中のH100形を除雪する社員。

北日本への低気圧接近により大雪や強風が見込まれることから、1月11日から翌日にかけて次の北海道・東北・信越各線区で運休や減便などが行なわれる。

■JR北海道

特急では17時25分以降に始発駅を発車する『おおぞら』『とかち』『北斗』『オホーツク』『すずらん』のうち、計11本が運休。ローカル列車では夕方以降、函館本線函館～長万部～小樽間、宗谷本線名寄以北、石北本線白滝以東、根室本線、釧網本線で大半の列車が全区間運休や部分運休となる。1月12日も午前中を中心に大幅に運休する。

■JR東日本

・奥羽本線
1月12日は新庄～湯沢間が始発から終日運休。湯沢～秋田間では横手5時39分発新庄行きが運休、秋田5時54分発新庄行きは横手以南が運休。山形線区間の庭坂～米沢間と村山～新庄間は終日運休の可能性。秋田～大舘間では一部列車が運休し、特急『つがる』は全列車が秋田～弘前間運休。
・羽越本線
1月12日は酒田～秋田間で始発から終日運休。
・男鹿線
1月12日は秋田9時24分発男鹿行き、男鹿10時46分発秋田行きが運休。
・五能線
1月12日は東能代～川部（弘前）間全線が始発から終日運休。
・田沢湖線
1月12日は盛岡14時22分発大曲行きが運休。盛岡16時8分発田沢湖行きと大曲14時55分発盛岡行きは雫石～大曲間が運休。大曲16時52分発盛岡行きは田沢湖以遠が運休。
・陸羽西線
1月12日は新庄～余目間全線で終日運休の可能性。
・陸羽東線
1月12日は鳴子温泉～新庄間で終日運休の可能性。
・米坂線（坂町～今泉）、白新線、越後線、大糸線（松本～南小谷）
1月12日は遅れや運休の可能性あり。
・信越本線
1月12日は特急『しらゆき』の新潟～直江津間が終日運休。
・飯山線
1月12日は除雪作業のため、12時30分頃～13時30分頃に十日町～越後川口間が運休。1月13日にかけて遅れや運休の可能性。
・東北本線
1月12日は9～18時に白石～仙台間、松島～石越間で減便の可能性。
・常磐線
1月12日は9～18時頃に原ノ町～仙台間で減便の可能性。
・磐越西線
1月12日は9～18時頃に郡山～会津若松間で減便の可能性。残る区間も運休や遅れの可能性。
・只見線
1月12日は会津坂下～会津川口で終日運休の可能性。小出～只見間では遅れや減便の可能性。
・上越線
1月12日は水上～宮内（長岡）間全線で遅れや運休の可能性。

《佐藤正樹》

編集部おすすめのニュース

特集

【鉄道】注目の記事

JR北海道

おすすめのニュース

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES