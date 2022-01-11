大雪や強風で北日本各線を中心に運休や遅れ　1月11-12日の鉄道運行情報　

北日本への低気圧接近により大雪や強風が見込まれることから、1月11日から翌日にかけて次の北海道・東北・信越各線区で運休や減便などが行なわれる。

■JR北海道

特急では17時25分以降に始発駅を発車する『おおぞら』『とかち』『北斗』『オホーツク』『すずらん』のうち、計11本が運休。ローカル列車では夕方以降、函館本線函館～長万部～小樽間、宗谷本線名寄以北、石北本線白滝以東、根室本線、釧網本線で大半の列車が全区間運休や部分運休となる。1月12日も午前中を中心に大幅に運休する。

■JR東日本

・奥羽本線

1月12日は新庄～湯沢間が始発から終日運休。湯沢～秋田間では横手5時39分発新庄行きが運休、秋田5時54分発新庄行きは横手以南が運休。山形線区間の庭坂～米沢間と村山～新庄間は終日運休の可能性。秋田～大舘間では一部列車が運休し、特急『つがる』は全列車が秋田～弘前間運休。

・羽越本線

1月12日は酒田～秋田間で始発から終日運休。

・男鹿線

1月12日は秋田9時24分発男鹿行き、男鹿10時46分発秋田行きが運休。

・五能線

1月12日は東能代～川部（弘前）間全線が始発から終日運休。

・田沢湖線

1月12日は盛岡14時22分発大曲行きが運休。盛岡16時8分発田沢湖行きと大曲14時55分発盛岡行きは雫石～大曲間が運休。大曲16時52分発盛岡行きは田沢湖以遠が運休。

・陸羽西線

1月12日は新庄～余目間全線で終日運休の可能性。

・陸羽東線

1月12日は鳴子温泉～新庄間で終日運休の可能性。

・米坂線（坂町～今泉）、白新線、越後線、大糸線（松本～南小谷）

1月12日は遅れや運休の可能性あり。

・信越本線

1月12日は特急『しらゆき』の新潟～直江津間が終日運休。

・飯山線

1月12日は除雪作業のため、12時30分頃～13時30分頃に十日町～越後川口間が運休。1月13日にかけて遅れや運休の可能性。

・東北本線

1月12日は9～18時に白石～仙台間、松島～石越間で減便の可能性。

・常磐線

1月12日は9～18時頃に原ノ町～仙台間で減便の可能性。

・磐越西線

1月12日は9～18時頃に郡山～会津若松間で減便の可能性。残る区間も運休や遅れの可能性。

・只見線

1月12日は会津坂下～会津川口で終日運休の可能性。小出～只見間では遅れや減便の可能性。

・上越線

1月12日は水上～宮内（長岡）間全線で遅れや運休の可能性。