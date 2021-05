フォードの電動ピックアップトラック、ティザー　5月19日にモデル発表予定

フォードモーター(Ford Motor)は5月16日、5月19日21時30分(日本時間5月20日10時30分)にワールドプレミアする予定のフォード『F-150』のEV仕様、『F-150ライトニング』のティザー映像を公開した。

フォードF-150は、大型ピックアップトラックで、米国のベストセラー車のフォード『Fシリーズ』の主力モデルだ。フォードモーターは、米国最量販車にEVを設定することにより、電動化を加速していく。

F-150ライトニングは、フォードのピックアップトラックに共通するパワー、積載性能、牽引性能を追求する。米国で最も売れているFシリーズに、驚くべき革新、技術、機能をもたらすという。また、F-150ライトニングでは、デジタル化を進める。停電時には、住宅に電力を供給することも可能だ。無線アップデート機能によって、車両は絶えず改善されるという。

From the people who brought you the best-selling trucks in America: the truck of the future. Tune in for the live reveal of the all-electric #F150Lightning, 5.19 9:30PM ET. #BuiltFordProud pic.twitter.com/LGZvhko24e