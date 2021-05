ランボルギーニ(Lamborghini)は5月12日、「Vision for the future of Automobili Lamborghini」を、5月18日に開催すると発表した。

このプレゼンテーションでは、ランボルギーニの将来のビジョンが、同社のステファン・ヴィンケルマン社長兼CEOから明らかにされる予定だ。

なお、ランボルギーニは、V型12気筒ガソリンエンジンを搭載する新型車2車種を、2021年内に初公開する計画。5月18日には、そのうちの1車種がワールドプレミアされる可能性がある。

また、ランボルギーニは2019年秋、ドイツで開催されたフランクフルトモーターショー2019において、ブランド初のハイブリッドスーパーカー『シアンFKP 37』を初公開した。同車に続く電動モデルに関する発表も、5月18日に行われる可能性もある。