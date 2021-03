SUBARU(スバル)の米国部門のスバルオブアメリカは3月16日、3月30日に新型車をワールドプレミアすると発表した。

この新型車は、スバルならではのパフォーマンスのさらなる進化を目標に掲げる。スバルオブアメリカによると、機能的なテクノロジーに、タフな内外装デザインを組み合わせているという。

スバルオブアメリカは、この新型車のティザーイメージを2点公開した。未舗装の山岳地帯を駆け上がる新型車の姿が確認できる。

Something wild is coming. Join us for the World Premiere on March 30th, 2021. Learn more: https://t.co/kZgQ0wBqMC pic.twitter.com/VVN7v0IHo1