ポルシェ 911 に新「GT」モデル、2月16日発表…ティザー

ポルシェ(Porsche)は2月11日、2月16日にデジタルワールドプレミアする予定の新型『911』の「GT」シリーズのニューモデルに関して、新たなティザーイメージを公開した。

ポルシェ911のGTシリーズの市販モデルには、『911 GT2』や『911 GT3』がある。2月16日にデジタルワールドプレミアされる新型車について、ポルシェは「最新世代のポルシェ911(992型)をベースにした最初のGTモデル」とだけ、公表している。

ポルシェの過去の911シリーズのバリエーションの発表の順番を考慮すると、2月16日にデジタルワールドプレミアされるのは、新型911 GT3の可能性がある。

従来型の911 GT3には、自然吸気の3.8リットル水平対向6気筒ガソリンエンジンを搭載しており、最大出力475ps/8250rpm。動力性能は7速PDKの場合、0~100km/h加速が3.4秒、最高速が318km/h。6速MTの場合、0~100km/h加速が3.9秒、最高速が320km/h。0~100km/h加速は7速PDKが速く、最高速は6速MTが上回る。

The world premiere of a new #Porsche GT sports car is just around the corner ... The Porsche News TV web format will livestream it on 16 February 2021 at 15:00 CET. The details: https://t.co/b9M2KzCIrk pic.twitter.com/LVgoOCBgbJ