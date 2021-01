フィスカー、新型電気ピックアップトラック開発へ…ティザーイメージ

フィスカーを率いるヘンリック・フィスカー氏は1月1日、新型電気ピックアップトラックのティザーイメージを、自身の公式ツイッターで公開した。

この新型電気ピックアップトラックは、電気SUVの『オーシャン』に続く新生フィスカーの第2弾モデルとなる。オーシャンは、蓄電容量80kWhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大およそ300マイル(約483km)を走行できる性能を備えている。

また、オーシャンは、前後アクスルにモーターを搭載し、4輪を駆動する4WDとなる。このオーシャンのEVパワートレインが、新型電気ピックアップトラックにも採用される見通しだ。

Ok, yes, next vehicle might be a lifestyle pick up truck! But not just any truck! We want to create the lightest, most efficient EV pick up in the world! Making it, the most sustainable! image is just a teaser! Not the final: final will be way more radical! #fisker #EV #truck pic.twitter.com/g3MQNa34wL