パガーニが新型スーパーカー、航空機にインスパイア　12月17日発表

パガーニ・アウトモビリ(Pagani Automobili)は12月15日、新型スーパーカーを12月17日にデジタルワールドプレミアすると、公式ツイッターを通じて発表した。

パガーニ・アウトモビリは、アルゼンチン生まれのオラチオ・パガーニ氏がイタリアに設立した。1999年に『ゾンダC12』と呼ばれるスーパーカーを発売。パガーニ・アウトモビリはその後、『ロードスター』、『ゾンダF』、『ゾンダR』など、絶えず進化の手を加えてきた。

パガーニ・アウトモビリの最新モデルが、『ウアイラ』。ミッドシップに収まるのは、メルセデスベンツの高性能車部門、メルセデスAMG製のM158型6.0リットルV型12気筒ガソリンツインターボエンジンだ。

最強モデルの『ウアイラ・ロードスターBC』では、このエンジンに専用チューンを施した結果、最大出力は802hp/5900rpm、最大トルクは107kgm/2000~5600rpmを引き出す。車両重量は1250kgへ軽量化された。

