VW ポロ サイズの新SUVクーペ『ニーヴァス』、プロトタイプの画像…2020年内に発表予定

フォルクスワーゲンブランドの営業担当、ユルゲン・スタックマン取締役は、自身の公式ツイッターを通じて、2020年内に発表予定の新型SUVの『ニーヴァス』(Volkswagen Nivus)のプロトタイプの画像を公開した。

ニーヴァスは、フォルクスワーゲンが開発を進めている小型のSUVクーペだ。「ニュー・アーバン・クーペ」をコンセプトに掲げている。フォルクスワーゲンは2019年春、中国で開催された上海モーターショー2019において、『SUVクーペコンセプト』を初公開した。ニーヴァスは、このSUVクーペコンセプトよりもコンパクトで、『ポロ』サイズのSUVクーペになるという。

ユルゲン・スタックマン取締役は、「次に発売するのが、ニーヴァスだ。コネクティビティ、デザイン、機能性、テクノロジーと、各セグメントの優れた点をまったく新しいニュー・アーバン・クーペに融合する」と語っている。

The next launch: #VWNivus in #LatinAmerica combines the best of each segment in a totally new one call it “New Urban Coupe”! Connectivity, style, versatility and technology - this is Nivus! pic.twitter.com/b9mMTzCsgF