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クラシックカーフェスティバル in 桐生、参加車両募集を8月1日開始…国内外の名車を約200台展示へ

クラシックカーフェスティバル in 桐生のポスター
  • クラシックカーフェスティバル in 桐生のポスター

クラシックカーフェスティバル in 桐生実行委員会は、11月1日（日）に群馬大学理工学部桐生キャンパスで開催する「第19回クラシックカーフェスティバル in 桐生」に向け、参加車両とガレージセール出店者の募集を8月1日（土）から開始する。

同イベントは、クラシックカーを通じて地域のにぎわい創出と自動車文化の発信を目的とする。会場は国立大学のキャンパスで、1980年以前に生産された国内外の名車を約200台展示するほか、桐生近郊を走行するラリーや飲食・物販ブース、写生大会などを予定する。

参加車両の募集要件は、1980年（昭和55年）以前に生産された自走可能な車両。募集期間は2026年8月1日（土）から8月31日（月）まで。展示部門は200台、ラリー部門は60台で、参加費は展示部門が6000円／1台、ラリー部門が8000円／1台（当日限定食事券付）となる。申込は申込書または専用フォームで受け付け、締切後に実行委員会が車両選考を行う。

ガレージセールの募集も同じく8月1日から8月31日まで。出店カテゴリーは物販（仮設営業ができる店舗）と飲食（キッチンカーで出店できる店舗）で、テントでの出店は不可とする。物販は1ブロック2m×2mで出店料は1万2000円。飲食はキッチンカーの車両サイズにより、全長5.0m未満が2万円、全長5.0m以上が3万円となる。締切後に実行委員会が選考する。

開催日時は2026年11月1日（日）10:00～15:00で、雨天決行とする。主な内容はクラシックカー展示、スポットラリー、物販・飲食ブース、写生大会、自動車に関連した講演会だ。問い合わせ先は桐生商工会議所内の実行委員会事務局まで。

《森脇稔》

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