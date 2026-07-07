クラシックカー＆バイクの集い「20世紀ミーティング2026秋季」を開催　新潟三条で10月11日

「20世紀ミーティング2026春季 クラシックカー＆バイクの集い in ミズベリング三条」が2026年10月11日に新潟県三条市の「ミズベリング三条（三条市水防学習館）」駐車場で開催される。

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2000年前後までのオールジャンルカー＆バイクオーナー同士の交流会。恒例の「わたしの愛車紹介」では、クルマ、バイクとも、オーナー自らエンジン音を聞かせるブリッピングが好評。キッチンカーやフリーショップ出店もある。見学は無料。

主催の同実行委員会・KYOWA クラシックカー＆ライフステーションでは参加車と「断捨離オークション」、フリーマーケットを募集している。断捨離オークションは車両関連部品やグッズなどの他、「とっておきたいけど、大切にしてくれる人に持っていてもらいたい」という想いの詰まったモノを継承する場となる。

参加資格は2000年（平成12年）前後までの初年度登録車両（クルマ・バイク共通）で、車検通過仕様。判断がつかない場合、不安な場合は事前にメールで相談。募集台数はクルマ130台、バイク40台の予定（配置都合で変更になる場合あり）。今回は2010年以降の現行モデルに近いクルマやスポーツカーも先着順で少数限定的に募集する（クルマ・バイク共通）。

出展料はクルマ1台3500円、バイク1台2500円（キッチンカーで使える500円のお買い物券1枚付き）。車両脇でのフリーマーケット料は（車両スペース内）1000円の追加。前日には懇親会を予定している。宿泊ホテル予約を希望の人は、事務局でも案内している。

詳しくは『にいがた観光ナビ 20世紀ミーティング2026秋季』にアクセスを。