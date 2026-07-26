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【夏休み】アクティオが小学生向け「建機ドクター」オンライン授業

アクティオの建機の例（CSPI-EXPO 2025）
  • アクティオの建機の例（CSPI-EXPO 2025）
  • アクティオの建機の例（CSPI：国際 建設・測量展2026）
  • アクティオの建機の例（軌陸車。第9回鉄道技術展＋第6回橋梁・トンネル技術展）
  • はたらく車のお医者さん？　建機ドクターのひみつをのぞこう

アクティオは、キッズウィークエンドが運営するオンラインイベント「夏のオンライン自由研究フェス2026」で、小学生向けオンライン授業「はたらく車のお医者さん？　建機ドクターのひみつをのぞこう」を7月26日に開催する。参加費は無料だ。

【画像全4枚】

授業では、建設機械の整備や点検の仕事をテーマに、工事現場で発生する課題をどのように解決しているのかや、レンタルされる建設機械の修理・点検の仕組みを、クイズや映像を交えながら紹介する。建設機械の整備を通じてモノを大切にすることや、人の安全を支える仕事について学ぶほか、SDGsについても理解を深められる内容となっている。

イベントは7月26日9時から10時まで開催し、対象は小学生。講師は数学教師芸人のタカタ先生が務める。参加費は無料、参加申し込みは、イベント開催直前まで、キッズウィークエンドの公式サイトで受け付けている。

授業では、「工事現場のクイズに挑戦」「巨大クレーンはどうやって片づけるの？」「建設機械をよみがえらせる秘密の工場に潜入」「機械のお医者さんみたいな仕事」「レンタルが地球にやさしい理由」などをテーマに、普段目にする機会の少ない建設機械の世界を学ぶ。

また、授業の最後には参加者が「夢の建機」を考えるプログラムも用意する。イベント終了後のアンケート回答者には、抽選でアクティオのオリジナルキャップをプレゼントする。

《高木啓》

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