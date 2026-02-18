ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

建設車両の無人レンタル「アクスポ」、三重県桑名市に新設…24時間365日利用可能

アクティオは2月17日、建設車両の無人レンタルサービス「アクスポ」を、三重県桑名市にあるアクティオ桑名営業所に新たに開設した。今後、全国へ順次拡大する予定である。

現在、様々な業界で人手不足がさけばれており、限られたマンパワーでの業務効率化とそれに伴う労働者の就業環境改善は喫緊の課題となっている。建設業界でも、高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足により、さらなる作業の効率化や省人化が求められている。

「アクスポ」は、建設車両のレンタルを無人化することで、顧客の利便性を高め、業務の効率化や生産性の向上に貢献する事業として新たに展開していく。また、土日・祝日の無人出庫対応など、全国へ「アクスポ」の無人化システムを横展開していくことで、従業員の就業環境の改善も図っていく。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、業務の効率化や労働環境の改善に寄与するサービスや製品を提供していく。

「アクスポ」のサービスは、まず専用の申込用紙に記入し、数日後に会員カードやQRコードが発行される。電話で車両を予約すると、貸出日・返却日は24時間365日、自由な日程を選択できる。予約指定日時にアクスポへ来店し、会員カードまたはQRコードを持参する。

鍵管理機に会員カードまたはQRコードおよび免許証をタッチし、指定キーを取り出して車両をレンタルする。業務終了後、レンタカーをアクスポの空いているスペースに返却し、鍵管理機に会員カードまたはQRコードおよび免許証をタッチしてキーを返却する。

顧客のメリットとしては、貸出日・返却日ともに365日24時間いつでも自由に利用可能で、利便性が向上する。長時間労働の削減により業務の効率化が図れる。従来、早朝作業では前日に車両をレンタルする必要があったが、当日にレンタルすることができるため、コスト削減が可能となる。

アクティオのメリットとしては、土日・祝日の無人出庫対応により時間外労働時間の削減が可能となる。今後は、無人化システムをさらに進化させ、様々なレンタル商材の無人貸出・返却など水平展開する予定だ。

