アンリツグループ、モーター評価の多信号同期計測を紹介へ…TECHNO-FRONTIER 2026

アンリツは、7月15日から東京ビッグサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2026 モータ技術展」に、アンリツグループのデウェトロン製品を出展する。

今回の展示テーマは「モータ評価を、電力だけで終わらせない」。電力解析を起点として、電気・機械・制御・環境データを同一時間軸で取得・解析するデウェトロンの同期計測ソリューションを紹介する。

モータやインバータの評価では、電圧・電流・電力の測定だけでなく、回転数、トルク、振動、温度、CANなど多様なデータを関連付けて分析することが重要だ。デウェトロンは多様な信号を高精度に同期取得し、異常が「いつ」「どの条件で」「なぜ発生したか」を可視化することで、原因究明の迅速化と開発効率の向上を支援する。

■電力解析＋多信号同期計測

電圧・電流・電力に加え、回転数、トルク、振動、温度、CAN、映像など多様なデータを同一時間軸上で取得・解析する。電力解析と機械・制御・環境データを関連付けることで、効率低下や電力変動、振動・騒音などの発生要因を迅速に特定できる。FFT／STFT解析やオーダー解析にも対応し、周波数成分や回転数に同期した振動成分の可視化も可能だ。

■モジュール式計測システム

デウェトロンの計測システムは、シャーシ、TRION／TRION3計測モジュール、OXYGEN計測ソフトウェアを組み合わせて構成できる。ベンチ評価、実機試験、車載計測、フィールド計測、分散計測など、用途や必要なチャネル数に応じて柔軟に拡張できる。

主な展示製品は、

・DEWE3-A8：多チャネルのベンチ評価に適したオールインワン計測システム

・DEWE3-A4：実機・モバイル評価に適したコンパクトな計測システム

・NEX[DAQ]：車載・フィールド計測に適した小型・堅牢なデータロガー

・TRIONet3：測定ポイントの近くに分散設置できる同期対応フロントエンド

■オールインワン計測ソフトウェア「OXYGEN」

OXYGENは、データ収集から記録、可視化、解析、後処理、レポート作成までを一つのソフトウェアで実現する。異なる測定器やソフトウェア間でのデータ移し替え作業を削減し、原因究明や仮説検証のサイクルを高速化する。記録済みデータはライセンス不要で別のPCから後処理できるため、チームでの共有も容易だ。

■先端分野での活用事例

デウェトロンの同期計測ソリューションは、自動車（モータ／インバータ評価、パワートレイン評価、NVH評価）、航空宇宙（推進系の振動・温度・電力の同期解析）、鉄道（車両機器の効率評価・耐久評価・走行データ解析）などの分野で活用されている。

■高砂製作所はPower HIL Solutionを出展

同展示会内の「電源システム展」には、アンリツグループの高砂製作所が出展する。高砂製作所製双方向直流電源「RZ-X2シリーズ」を、ディースペース社のHILシミュレータ「SCALEXIO」から制御するPower HIL Solutionを紹介する。シミュレーションモデルを用いて実機に近い電力挙動を試験環境上で再現し、実機評価のフロントローディングや繰り返し試験の効率化を実現する。

なお、アンリツが2026年5月から国内販売を開始したAim-TTiブランドの計測試験ソリューションの一部も紹介する予定だ。

デウェトロンはオーストリアに本社を置くアンリツグループの計測・データ収集ソリューションメーカーで、アンリツは2026年1月8日から国内におけるデウェトロンソリューションの販売を開始している。