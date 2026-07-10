ヤナセグループ初のBYD正規ディーラー「BYD AUTO 横浜南」、7月11日オープン

BYDの日本法人のBYD Auto Japanは、正規ディーラーのヤナセEVスクエアが7月11日（土）に新店舗「BYD AUTO 横浜南」をオープンすると発表した。ヤナセグループ初のBYD正規ディーラーだ。

同店は神奈川県横浜市磯子区中原1丁目3-53に位置し、横須賀街道沿いで首都高速湾岸線「磯子出入口（IC）」から車で約3分という好立地だ。周辺にはショッピングスポットやレジャー施設も点在しており、週末のドライブや買い物のついでに立ち寄りやすい環境にある。

オープン日の7月11日（土）と翌12日（日）の2日間には、7月28日（火）発売予定の軽EV「RACCO（ラッコ）」を特別展示する。発売に先駆けて実車をいち早く確認できる機会となる。

ショールームには、2025年12月1日に発売したスーパーハイブリッドSUV「SEALION 6」、「RJCカーオブザイヤー2025-2026」でインポートカーオブザイヤーを受賞したクロスオーバーSUV「SEALION 7」、e-スポーツセダン「SEAL」、ミドルサイズSUV「ATTO 3」、コンパクトEV「DOLPHIN」の5モデルを展示する予定だ。

店内は白を基調とした清潔感のある空間で、EVに関する専門知識を持つセールス・スタッフが常駐し、商談や試乗の受付に対応する。整備を担当するサービス・スタッフは、BYD独自の高度なトレーニングプログラム「BYD Academy」を修了したプロフェッショナルが配置される。

営業時間は平日10:00～17:00、土・日曜日および祝日は10:00～18:00。定休日は月曜・火曜だ。

なお、ヤナセEVスクエアはヤナセの連結子会社となる。

BYDグループは1995年に中国・深圳でバッテリーメーカーとして創業。現在はITエレクトロニクス、自動車、新エネルギー、都市モビリティなど多様な分野で事業を展開し、6大陸・110以上の国と地域・400以上の都市でEVを販売するグローバル企業に成長している。