公用車の日産『リーフ』を県民・観光客へ開放、EVカーシェアリング実証事業…滋賀県が休日に開始

滋賀県、NTT西日本の滋賀支店、REXEVの3者は7月7日、「公用車を活用したEVカーシェアリング実証事業」を開始した。

平日に県職員が公務で使用している電気自動車（EV）を、土日祝日には県民や観光客がカーシェアリングとして利用できるサービスだ。

■背景と目的

滋賀県は「滋賀県CO2ネットゼロ社会づくり推進計画」などに基づき、温室効果ガス削減に向けてEVをはじめとする次世代自動車の普及を推進している。

本実証事業は2025年度に実施した導入可能性調査を受けて企画されたもので、3年間の長期実証として取り組む。

EV利用を県民や観光客にも体験してもらうことで、EVの普及促進・移動手段の多様化・公用車の有効活用を目指す。

■実証事業の概要

使用車両は日産『リーフ』1台。実証期間は2026年7月7日から2029年3月上旬（予定）。

拠点は滋賀県大津市京町4丁目の滋賀県庁本館西駐車場（奥）。

公用利用は月曜日から金曜日（祝日を除く）の0時から24時。一般利用は土曜日・日曜日・祝日の0時から24時で、NTT西日本が運営するEVカーシェアリングサービスアプリ「N.mobi」を通じて予約・利用する。料金は15分220円。

■役割分担

滋賀県が実証事業の主体として企画・取りまとめを担う。NTT西日本 滋賀支店がEVカーシェアリングサービスの提供準備・充電設備構築・車両調達を担当。REXEVがEVカーシェアリングおよび車両管理・充電制御のプラットフォーム（eモビリティ・マネジメントプラットフォーム：eMMP）のサービスを提供する。