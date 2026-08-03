廃車で熊本地震支援プロジェクト、日本カーシェアリング協会が車350台を募集

日本カーシェアリング協会は、7月28日に発生した令和8年熊本地震を受け、全国から廃車予定の車を募る「廃車で熊本地震支援プロジェクト」を開始した。

募集期間は2026年12月25日までで、車検切れや故障などで廃車を予定している車350台を集め、約1400万円の寄付金確保を目指す。

協会は、寄付された車を協会と連携する自動車リサイクル事業者などが原則無料で引き取り、廃車・リサイクルで生まれる部品や資源の価値を寄付金にする「リサイクル寄付」の仕組みを活用する。集まった寄付金は、被災者や支援団体への車の無償貸出支援に充てる。

熊本での車の無償貸出支援には約3400万円が必要と見込む。協会には、熊本県内で災害ボランティアセンターを運営する社会福祉協議会から計30台分の車両支援要請が寄せられており、今後、約150台の車両を現地に配備する予定だ。

財源は、助成金約1000万円、クラウドファンディングや企業からの寄付約400万円、本プロジェクトを通じた寄付約1400万円の合計約3400万円を想定する。

寄付される車1台当たりの平均寄付額は約4万円と見込み、全国から350台を募る。協会は、熊本地震に加え、鹿児島県薩摩川内市や栃木・群馬の豪雨災害の被災地でも車の無償貸出支援を行っている。

プロジェクトの実施期間は2026年8月1日から2026年12月25日まで。対象地域は日本全国で、車種や状態を問わず寄付できるとしている。詳細は協会ホームページの「車の寄付について」の「リサイクル寄付」を案内している。